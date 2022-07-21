 Члены экипажа МКС из России и Италии вышли в открытый космос | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 21.07.2022

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Мир

Члены экипажа МКС из России и Италии вышли в открытый космос

Олегу Артемьеву и Саманте Кристофоретти предстоит установить адаптер для европейского манипулятора ERA на модуле "Поиск". Они проведут за стенами МКС более 6 часов.

Олег Артемьев и Саманта Кристофоретти у модуля Поиск Международной комической станции

Олег Артемьев и Саманта Кристофоретти у модуля "Поиск"

Российский космонавт Олег Артемьев и астронавтка Европейского космического агентства (ESA) Саманта Кристофоретти в четверг, 21 июля, вышли в открытый космос для проведения ряда работ снаружи Международной комической станции (МКС). Ожидается, что они проведут за бортом станции около шести с половиной часов.

К моменту публикации Артемьев и Кристофоретти запустили десять малых космических аппаратов, созданных студентами российских университетов по программе научно-образовательного эксперимента "Радиоскаф". Кроме того, им предстоит установить адаптер для робота-манипулятора ERA на модуле "Поиск", а также перенести платформу с адаптерами с "Поиска" на многоцелевой лабораторный модуль "Наука".

Экипаж 67-й долговременной экспедиции МКС

В экипаж 67-й долговременной экспедиции МКС помимо Артемьева и Кристофоретти входят российские космонавты Сергей Корсаков и Денис Матвеев, а также прибывшие в конце апреля астронавты NASA Челл Линдгрен, Роберт Хайнс и Джессика Уоткинс. Для Артемьева это третья экспедиция на МКС, для Кристофоретти - вторая.

В середине июля гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин пригрозил дать российским космонавтам команду прекратить работу с европейским манипулятором ERA. Позднее президент РФ Владимир Путин освободил Рогозина от должности, назначив на его место Юрия Борисова. Манипулятор пока останется на российском модуле "Поиск" и будет помогать в будущих работах в открытом космосе.

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