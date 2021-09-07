"Навальный - мой первый читатель": Кира Ярмыш о выходе романа в Германии

14 сентября в немецком издательстве Rowohlt Verlag выходит первый роман пресс-секретаря Алексея Навального Киры Ярмыш. Главная героиня книги "Невероятные происшествия в женской камере № 3" - Аня Романова. Она описывает десять дней в спецприемнике, в который попадает после участия в антикоррупционном митинге. В интервью DW Кира Ярмыш рассказала, почему ее книга может быть интересна зарубежному читателю, какую роль Навальный сыграл в написании романа и как изменилась ее жизнь после отъезда из России.

DW: Немецкий - первый иностранный язык, на который перевели твою книгу. Почему?

Кира Ярмыш: Ко мне обратилось само издательство. Думаю, это связано с тем, что за последний год к Алексею Навальному был большой интерес. Ну и, надеюсь, потому что книжка хорошая.

- В Германии книга выходит под названием "Dafuq". Что это значит?

- Сокращение от выражения "What the Fuck". Со мной, конечно, название согласовывали. Мне оно очень нравится. Кажется, что это "какого черта" очень хорошо передает ощущение главной героини.

- Чем твоя книга может заинтересовать немецкого читателя?

- То, что сейчас происходит с Россией, имеет непосредственное отношение ко всему миру. Это будет полезное чтение, чтобы лучше представить себе, чем сейчас живет наша страна. Надеюсь, у меня получилось показать некий срез времени конца 2010-х годов в России. Хотелось написать книгу про современную Россию и то, как чувствует себя молодая женщина в современном обществе. Мне показалось, что тема тюрьмы довольно своеобразная и мало кто писал про нее, а с позиции женщины, наверное, вообще никто.

- Был ли у тебя внутренний конфликт. Ведь ты сама активн участвуешь в политической жизни?

- Ну, во-первых, моя книга не является неким политическим манифестом. Понятное дело, что из нее можно примерно представить мои политические взгляды, но я совершенно точно не стремилась сделать с ее помощью какое-то политическое заявление. Мне кажется, что моя гражданская позиция не только не мешает мне писать, а, наоборот, помогает. Я вовсе не считаю, что писатель должен быть каким-то отстраненным человеком, который высокомерно озирает происходящее вокруг. Я действительно погружена в политику, но это не мешает мне анализировать реальность достаточно объективно. По крайней мере для того, чтобы писать некие общие широкие произведения. И, разумеется, я нисколько не сдерживаю себя в том, чтобы их снабжать собственными взглядами.

- Расскажи про роль Навального в этой книге.

- Он - мой первый читатель и идейный вдохновитель. Два года назад, начитавшись в спецприемнике женской прозы, которую я ему посоветовала, Алексей прислал мне оттуда письмо со словами: "Ты могла бы написать не хуже". Я подумала, что он шутит, но через несколько месяцев он снова вернулся к этой идее. Тогда я написала пару страниц, которые ему очень понравились. Он до такой степени зарядил меня несокрушимой уверенностью, что у меня получится написать книгу, что это меня мотивировало и вдохновляло.

Сначала у меня не очень получалось. Я начинала, потом снова бросала. Так длилось полгода. Я дала себе последнюю попытку и у меня вдруг стало получаться. После этого я по главам отдавала читать Алексею. Он, разумеется, не редактировал буквально, но говорил, кажется ли ему какой-то поворот сюжета логичным и понятным. Это было очень ценно и удобно: с одной стороны, я точно знала, что он не будет меня обманывать, с другой стороны, его критика не обидна. Идеальный тестовый читатель.

- Ты семь месяцев провела под домашним арестом. Написала что-то новое?

- Да, домашний арест в принципе способствует, чтобы писать и читать, потому что больше заняться нечем. Но пока рано об этом говорить, потому что это явно еще не законченное произведение. Я в процессе и размышлениях.

- Расскажи немного про свою жизнь после отъезда из России.

- Чувствую себя прекрасно. Я сделала это в первую очередь для того, чтобы нормально заниматься своей работой. За то время, что я сидела под домашним арестом, я была намного больше оторвана от российской действительности, чем сейчас, находясь не в России. Писать дальше тоже планирую. Мне постоянно кажется, что если я написала только одну книгу, то я еще не могу называться писательницей. Видимо, это синдром самозванца. Хотя вполне вероятно, что даже когда я напишу десять книг, я все еще буду сомневаться.

- Навальный не предлагал тебе написать его биографию?

- Мы это не обсуждали. Возможно, когда-нибудь напишу, но сильно позже. Мне кажется, что должно пройти больше времени, чтобы можно было правильно оценить все процессы и масштаб всего происходящего.

- Каким ты видишь будущее ФБК?

Все будет хорошо, и мой оптимизм далеко не бездумный. Скажем прямо - с момента отравления Алексея все поменялось. Репрессий и давления стало значительно больше. Но и поддержка тоже существенно выросла. За все предыдущие годы я с таким ее количеством не сталкивалась.

С точки зрения нашей работы глобально ничего не поменяется. Просто будет чуть сложнее. Что касается Алексея, то очевидно, что Путин хочет, чтобы он сидел как можно дольше. Поэтому мы должны сделать так, чтобы этот срок был как можно меньше. Мы будем этим заниматься. "Умное голосование" - ключевой инструмент, потому что "Единая Россия", по сути, является причиной, почему Алексей находится в тюрьме. Если мы постараемся разрушить ее монополию, это повлияет на судьбу Алексея непосредственным образом. Хотя понятно, что на этом ничего не закончится и будет еще довольно много этапов борьбы.

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