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Российский оппозиционный политик Алексей Навальный в колонии (Фото из архива)
Алексей Навальный в заключении Фото: Alexander Zemlianichenko/AP Photo/picture alliance
ПолитикаРоссия

Кира Ярмыш: Навальному может грозить пожизненное заключение

Наталья Позднякова | Татьяна Фельгенгауэр
12 мин. назад

Пресс-секретарь находящегося в заключении российского оппозиционера Алексея Навального прокомментировала возбуждение против него нового уголовного дела о "терроризме".

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Российский оппозиционный политик Алексей Навальный, отбывающий срок в ИК-2 во Владимирской области, сообщил, что против него завели новое уголовное дело по статье о "терроризме". Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш в программе "DW Новости Шоу" пояснила, что  это не совсем новое уголовное дело". "Эти статьи, эти эпизоды, где Алексея обвиняли в "терроризме", раньше были вшиты в дело по "экстремизму". И поэтому мы говорили, что Алексею грозит до 35 лет тюрьмы, потому что "терроризм" был самой тяжкой статьей, которая была включена в большой перечень статей этого дела. Но теперь следствие убрало оттуда "терроризм", выделило это все в отдельное дело, которое будет рассматриваться в отдельном суде, военном суде", - рассказала Ярмыш.

Оппозиционеру может грозить пожизненное заключение

Новое дело выделено из дела об "экстремизме", возбужденного против Навального в октябре 2022 года. 26 апреля Басманный суд Москвы рассматривал ходатайство следствия об ограничении сроков, в течение которых Алексей Навальный может ознакомиться с материалами по этому делу. По ходатайству представителя Следственного комитета, заседание проходило в закрытом режиме. В результате на ознакомление с делом об "экстремизме", насчитывающим 196 томов, Навальному дали всего 10 дней. "Попытка закрыть этот процесс - это попытка незаконно ограничить меня в ознакомлении с материалами дела и попытка сделать так, чтобы об этом никто не узнал", - заявил оппозиционер, участвовавший в заседании по видеосвязи.

Пресс-секретарь Навального в программе "DW Новости Шоу" отметила, что по новому уголовному делу Алексею может грозить пожизненный срок. "Сейчас у Алексея,- по всей видимости, до конца мая начнется первый суд, большой суд по "экстремизму" и ему будет грозить до 30 лет, а позже, видимо, когда они дорасследуют "терроризм", у Алексея будет еще один суд, ему будет грозить до 35 лет, но при этом мы еще не знаем, что ему предъявят, как будет звучать состав его "преступления". Поэтому и срок может поменяться, вплоть до пожизненного", - рассказала Кира Ярмыш.   

Новое дело не стало неожиданностью 

По ее словам, о существовании статьи о "терроризме" уже было известно, поскольку "она уже находилась в материалах дела по экстремизму". "Алексея обвиняют в том, что, когда он находился в тюрьме, мы создали канал "Популярная политика", Леонид Волков на этом канале сказал, что к Путину нужно относиться как к террористу и судить его как террориста. И вот это высказывание Леонида в эфире канала, который был создан после того, как Алексей уже сидел тюрьме, является основанием для этого обвинения", - подчеркнула Ярмыш.

Тем временем сам Алексей Навальный сообщил в своих соцсетях, что его вновь поместили в штрафной изолятор, причем на этот раз - сразу после отбытия предыдущего наказания. Накануне он также сообщил о том, что ему не дают есть еду, купленную им самим в столовой колонии.

Смотрите также: 

Волков о международной кампании по освобождению Навального

 

Татьяна Фельгенгауэр, журналистка, радиоведущая, колумнистка DW
Татьяна Фельгенгауэр Татьяна Фельгенгауэр - журналистка, радиоведущая, автор подкастов. Колумнистка DW.
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