Европарламент призвал освободить Навального и Кара-Мурзу

Европарламент принял резолюцию с требованием немедленно освободить Владимира Кара-Мурзу и Алексея Навального.

14 мин. назад 14 мин. назад

14 мин. назад 14 мин. назад

Европарламент принял резолюцию с требованием немедленного освобождения Владимира Кара-Мурзы и Алексея Навального. Евродепутаты призвали Совет ООН по правам человека расследовать случаи жестокого заключения под стражу, пыток и убийств политических оппонентов в России.

К странам ЕС парламентарии обратились с призывом предоставлять гуманитарные визы и другую поддержку российским диссидентам, которым грозит политическое преследование.

В голосовании участвовали 553 депутата, из них резолюцию поддержали 508, 14 высказались против, 31 человек воздержался.

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