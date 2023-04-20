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Заседание ЕвропарламентаФото: Dwi Anoraganingrum/Panama Pictures/picture alliance
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Европарламент призвал освободить Навального и Кара-Мурзу

Ксения Польская
14 мин. назад

Европарламент принял резолюцию с требованием немедленно освободить Владимира Кара-Мурзу и Алексея Навального.

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Европарламент принял резолюцию с требованием немедленного освобождения Владимира Кара-Мурзы и Алексея Навального. Евродепутаты призвали Совет ООН по правам человека расследовать случаи жестокого заключения под стражу, пыток и убийств политических оппонентов в России.

К странам ЕС парламентарии обратились с призывом предоставлять гуманитарные визы и другую поддержку российским диссидентам, которым грозит политическое преследование.

В голосовании участвовали 553 депутата, из них резолюцию поддержали 508, 14 высказались против, 31 человек воздержался.

Новость дополняется.

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Ксения Польская, корреспондентка DW в Брюсселе
Ксения Польская Передает главные новости о России, Украине, Беларуси и Европе из сердца Евросоюза - Брюсселя.
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