Киев выразил Будапешту демарш из-за карты Украины без Крыма

На 465-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины.DW продолжает следить за развитием событий субботы, 3 июня (время московское).

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Министерство иностранных дел Украины отреагировало на опубликованный правительством Венгрии видеоролик, где карта Украины изображена без аннексированного Россией Крыма. "Обозначение Крымского полуострова территорией, не входящей в состав Украины, противоречит неоднократно заявленной позиции официального Будапешта о поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах", - сообщается на сайте украинского МИДа . Ведомство призвало Венгрию прекратить провокации и соблюдать взятые на себя международные обязательства в рамках членства в ООН, ЕС и НАТО. "Подыгрывание агрессивной политике России не способствует более быстрому восстановлению мира в Европе, за который венгерское правительство выступает на публике. По поручению МИД Украины временный поверенный Украины в Венгрии выразил официальный демарш венгерской стороне", - говорится в сообщении.

30 мая правительство Венгрии опубликовало на своем YouTube-канале видеоролик с призывом к скорейшему прекращению огня в Украине, в котором есть кадры с картой страны без Крыма. Через несколько дней на него обратили внимание украинские и российские СМИ.

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Суд по ходатайству Деснянской окружной прокуратуры Киева избрал меры пресечения четырем лицам, задержанным в связи с гибелью людей у закрытого убежища в Деснянском районе столицы, сообщает в Telegram-канале пресс-служба Киевской городской прокуратуры. Первой заместительнице Деснянской районной государственной администрации, директору медучреждения, где расположено убежище, и его заместителю избраны меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Охранник медучреждения отправлен под стражу без права внесения залога. В сообщении прокуратуры отмечается, что следственные действия продолжаются, по их результатам будет дана правовая оценка и действиям должностных лиц Киевской городской государственной администрации.

Как сообщалось ранее, в ночь на 1 июня во время ракетной атаки российских войск в столице погибли три человека, в том числе ребенок 2013 года рождения. Жители пытались попасть в укрытие поликлиники в Деснянском районе, но двери были закрыты. По данному факту было начато уголовное производство.

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Пророссийские активисты освистали канцлера ФРГ Олафа Шольца (Olaf Scholz) во время его выступления вечером 2 июня в пригороде Берлина, обвинив политика в разжигании войны поставками оружия Украине, пишет немецкая газета Bild. По ее данным, на проевропейский митинг правящей Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в городе Фалькензе пришло около сотни активистов, некоторые были в футболках с символикой РФ. Они скандировали в адрес канцлера "разжигатель войны", "лжец", "бандит", требуя "мира без оружия". Шольц пытался перекричать в микрофон недовольную публику, называя "разжигателем войны" президента России Владимира Путина, который хочет "уничтожить и завоевать Украину".

Две женщины погибли из-за обстрелов ВСУ в Белгородской области

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Населенные пункты Шебекинского городского округа находятся "с самого утра под обстрелом ВСУ", есть погибшие и пострадавшие, сообщает в Telegram-канале глава Белгородской области Вячеслав Гладков. По его словам, в селе Новая Таволжанка в результате обстрела погибла пожилая женщина, еще одна женщина пострадала - "у нее осколочные ранения левого плеча". В результате обстрела села Безлюдовки тоже погибла женщина, она получила "множественные осколочные ранения, не совместимые с жизнью". Еще один мужчина "с осколочными ранениями грудной клетки, верхних и нижних конечностей" был госпитализирован, пишет Гладков.

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Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель обсудил с министром обороны Южной Кореи Ли Чжон Сопом потребности Украины в боеприпасах. Об этом он написал в Twitter, не приводя подробностей. Встреча состоялась в кулуарах ежегодного форума по безопасности "Шангри-Ла диалог" в Сингапуре.

Ранее южнокорейское издание Chosun Ilbo сообщало, что президент Украины Владимир Зеленский попросил Южную Корею предоставить его стране системы противовоздушной обороны и раннего оповещения. Сеул является крупным игроком на рынке вооружений, однако до сих пор Южная Корея исключала возможность поставки летальных вооружений Киеву, ссылаясь на отношения с Россией и влияние Москвы на Северную Корею, отмечает агентство Reuters.

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Украинские власти намерены закупить для вооруженных сил страны в этом году до 200 тысяч беспилотников различных модификаций, сообщил телеканалу CNN глава Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины Юрий Щиголь. "Нужны как дешевые, так и дорогие дроны. И дроны с разными видами связи. Чем больше у нас будет моделей, чем больше у нас будет каналов связи, тем эффективнее будет наша работа", - сказал он. По словам Щиголя, серийным производством беспилотников в Украине занимаются около 30 компаний. "Пока мы подписали контракты на покупку 2 тысяч, и это только на несколько недель. Каждую неделю этот процесс расширяется", - добавил он.

Украина: РФ держит в Черном море корабли с 16 "Калибрами"

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По состоянию на 3 июня Россия держит на боевом дежурстве в Черном море девять кораблей, в том числе два носителя крылатых ракет "Калибр" с общим залпом до 16 ракет, сообщило в Facebook командование Военно-морских сил ВС Украины. В Азовском море - один российский корабль. По данным украинской стороны, в Средиземном море находится до семи российских военных кораблей, в том числе один носитель крылатых ракет "Калибр", общий залп - до четырех ракет.

Хроника событий 3 июня 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 2 июня 14.00 - 23.59 >>>

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