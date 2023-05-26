Киев запросил у Берлина крылатые ракеты Taurus

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 27 мая.

На 458-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий субботы, 27 мая (время московское).

Украина отправила Германии запрос на поставку крылатых ракет Taurus. Дальность этих высокоточных управляемых ракет - до 500 км. Получение запроса подтвердили в Минобороны ФРГ. На какое количество ракет этого типа рассчитывает Киев, в ведомстве не уточнили.

Ранее передать немецкие крылатые ракеты Киеву призвал эксперт по обороне ХДС Родерих Кизеветтер (Roderich Kiesewetter). Это позволило бы ВСУ "наносить удары по военной инфраструктуре россиян далеко за линией фронта", отметил эксперт.

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Украина отправила Германии запрос на поставку крылатых ракет Taurus. Дальность этих высокоточных управляемых ракет - до 500 км. Получение официального запроса подтвердили в Минобороны ФРГ. На какое количество ракет этого типа рассчитывает Киев, в ведомстве не уточнили.

Ранее передать немецкие крылатые ракеты Киеву призвал эксперт по обороне ХДС Родерих Кизеветтер (Roderich Kiesewetter). Это позволило бы ВСУ "наносить удары по военной инфраструктуре россиян далеко за линией фронта", отметил эксперт.

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Взрывы в оккупированном Мариуполе подтвердил назначенный Россией "мэр" Олег Моргун. Он заявил, что ракетный удар был нанесен ВСУ, по его утверждениям, жертв и разрушений нет. По версии источника РИА "Новости", удар был нанесен в районе завода "Азовсталь", по которому якобы были выпущены две ракеты Storm Shadow.

Украинский Мариупольский городской совет заявил о попадании по территории "Азовстали", опубликовав кадры, на которых видно, как над территорией комбината поднимается столб дыма.

Хроника событий 26 мая 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 26 мая 00.00 - 13.59 >>>

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