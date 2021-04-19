Киев не видит желания ЕС вводить секторальные санкции против РФ

Украина упрекнула Европейский Союз в нежелании вводить либо хотя бы подготовить секторальные санкции против Москвы. "Нет, я вчера не заметил существенного аппетита к секторальным санкциям", - посетовал в Киеве на пресс-конференции для иностранных СМИ во вторник, 20 апреля, украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Как сообщает корреспондент DW, Кулеба имел в виду в виду свое участие во встрече глав МИД стран Евросоюза, состоявшейся днем ранее в формате видеоконференции. "Если бы я присутствовал в помещении, если бы эта встреча была физической, возможно, я лучше почувствовал бы их аппетит", - добавил министр.
По его словам, персональные штрафные меры, принятые ЕС против Кремля в последние годы, "хорошие, они делают свою работу, но их недостаточно, чтобы отбить у России мотивацию делать дальнейшие агрессивные шаги". Даже одного факта начала дискуссии о новых секторальных санкциях Евросоюза хватило бы, чтобы повлиять на Москву, так как она «боится экономических санкций", считает глава украинского МИДа.
Украина не намерена возвращать себе ядерный статус
По просьбе журналистов Дмитрий Кулеба прокомментировал высказывание посла Украины в ФРГ Андрея Мельника о ядерном оружии. Взяв на себя в 1994 году обязательства по безъядерному статусу, Украина никогда не нарушала их и не заявляла о намерениях их нарушить, подчеркнул Кулеба. По его утверждению, посол лишь пытался объяснить, что его страна оказалась в очень сложной ситуации, "но у государства Украина нет намерений отходить от обязательств, под которыми она подписалась в 1994 году". В то же время Киев ждет, что всех государства приложат усилия к тому, чтобы Россия выполняла собственные обязательства от 1994 года. Речь идет о Будапештском меморандуме, в котором Москва предоставила Киеву "гарантии безопасности" и обязалась, в частности, воздержаться от угрозы применить силу против территориальной целостности или независимости Украины.
Кулеба: Россия будет готова к наступлению через несколько недель
Дмитрий Кулеба также заявил, что Россия продолжает наращивать свое военное присутствие у границ Украины и в Крыму. "Ожидается, что где-то через неделю их общая численность достигнет 120 тысяч военных. И это не означает, что они остановят наращивание сил на этой цифре", - уточнил Кулеба. Никто не знает, каких действий ожидать от России, но не следует исключать никаких вариантов, предупредил украинский министр. "Мы не можем точно знать, начнет ли Москва новый этап агрессии против Украины, но она будет готова сделать это уже через несколько недель", - уверен Кулеба.
Накануне в Евросоюзе оценили численность российских войск у границ Украины и в Крыму более чем в 100 тысяч солдат и офицеров, и добавили, что наращивание сил продолжается. В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия может перемещать вооруженные силы по своей территории по своему усмотрению, и заверил, что армия РФ "не представляет угрозу ни для одной страны мира".
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Автор: Ян Вальтер, Кевин Мертенс