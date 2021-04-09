Посол Украины в ФРГ призвал Запад расширить военную помощь Киеву

Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник на фоне переброски российских войск к украинской границе в Донбассе призвал Запад расширить военную помощь его стране. "Нам нужно гораздо большее, чем красивые слова. Нам нужна военная поддержка. Нам нужно модернизировать украинскую армию. Нам нужны самые современные системы вооружений, чтобы укрепить нашу оборону", - заявил он в интервью радиостанции Deutschlandfunk в четверг, 15 апреля.

Мельник назвал катастрофической ситуацию на границе России и Украины, где, по его словам, скопилось уже 90 тысяч российских солдат, а в ближайшее время, по данным украинской разведки, будет сосредоточено до 110 тысяч военнослужащих РФ - что равно "половине всей украинской армии".

"Это не просто бряцание оружием, как думают многие в Германии. Это весьма реальная подготовка к нападению на Украину, Кремль пытается стереть Украину с карты мира", - подчеркнул Мельник. Он назвал единственной гарантией безопасности полноправное членство Украины в НАТО. Если бы Украина была членом альянса в 2014 году, то не было бы ни аннексии Крыма, ни войны в Донбассе, уверен он.

Меркель и Байден призывают Путина отвести войска

Андрей Мельник с непониманием отнесся к сдержанности Германии в вопросе о предоставлении Украины членства в НАТО. "В Украине не понимают этих немецких страхов", - указал посол Украины в ФРГ.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) и президент США Джо Байден 14 апреля обсудили по телефону ситуацию на востоке Украины. Они призвали Россию отвести войска от украинской границы, поскольку, как подчеркнул официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт (Steffen Seibert), лишь так можно достичь "деэскалации ситуации".

Москва объясняет переброску войск к границе с Украиной проведением военных учений. В Донбассе с февраля вновь усилились перестрелки между пророссийскими сепаратистами и украинской армией.

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