Катар оплатил поездки двух бельгийских депутатов ЕП

На фоне коррупционного скандала в ЕС, связанного с чемпионатом мира по футболу 2022 года, двое членов Европейского парламента (ЕП) от Бельгии на прошедшей неделе признались, что не задекларировали оплаченные поездки в Катар, как того требуют правила ЕП. Как сообщил в воскресенье, 15 января, бельгийскому телеканалу RTL адвокат евродепутата от социалистов Марка Тарабеллы, его клиент ездил в Катар в феврале 2020 года за счет эмирата, но не проинформировал о поездке парламент.

"Он был приглашен (в Катар - Ред.) на конгресс. Организаторы заплатили, - сказал адвокат Тарабеллы. - Он еще не задекларировал поездку... Затем он отправился в Гану, а потом - COVID-19... Его коллега напомнила ему сделать это, но время вышло". Как подчеркнул защитник, "нет ничего незаконного в том, чтобы организация оплачивала поездку".

Несколькими днями ранее член левоцентристской социал-демократической фракции ЕП Мария Арена рассказала, что "забыла" задекларировать аналогичную поездку, профинансированную властями Катара, в мае 2022 года. В заявлении бельгийским СМИ она отметила, что "документ был довольно сложным для заполнения". После этого Арена объявила о решении уйти с должности председателя подкомитета ЕП по правам человека.

Коррупционный скандал в Европарламенте

На пленарном заседании в декабре 2022 года Европарламент лишил должности вице-председателя Еву Кайли. Она является одним из четырех взятых под стражу подозреваемых, которых власти Бельгии обвинили в участии в преступной организации, отмывании денег и коррупции. Палата по предварительному следствию суда первой инстанции в Брюсселе 22 декабря продлила срок предварительного заключения Кайли на месяц.

В начале января председатель ЕП Роберта Метсола инициировала "срочную процедуру" лишения парламентского иммунитета двух депутатов по запросу бельгийских судебных органов, расследующих коррупционный скандал. О каких именно двух депутатах идет речь, не уточнялось, но как сообщали СМИ, фигурантами расследования являются Марк Тарабелла и итальянец Андреа Коццолино.

Положительные оценки ситуации в Катаре

В Европарламенте Кайли была одним из представителей по контролю за ситуацией на рынке труда Катара, на котором правозащитники отмечают многочисленные случаи нарушения прав трудовых мигрантов из Азии и Африки. Незадолго до начала ЧМ-2022 по футболу Кайли встретилась с министром труда Катара, а 22 ноября, выступая в ЕП, дала положительную оценку реформе рынка труда в Катаре, назвав ее "вдохновляющей арабский мир".

Тарабелла в ноябре особо выделял "позитивные шаги", которые предпринял Катар для улучшения ситуации с правами человека. По словам адвоката парламентария, это была "реальная политика", призванная "стимулировать" власти страны.

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