Экс-вице-председателю ЕП продлили предварительное заключение

В Брюсселе продлили на месяц срок предварительного заключения Евы Кайли по делу о коррупции в Европарламенте.

Палата по предварительному следствию суда первой инстанции в Брюсселе продлила срок предварительного заключения бывшего вице-председателя Европарламента (ЕП) Евы Кайли на месяц. Об этом говорится в сообщении пресс-службы федеральной прокуратуры в Брюсселе в четверг, 22 декабря.

Речь идет о масштабном расследовании федеральной прокуратуры и федеральной полиции по делу о коррупции, отмывании средств и организации преступного сообщества в Европарламенте.

Если защита Кайли обжалует это решение в течение 24 часов, ей предстоит предстать перед обвинительной палатой Апелляционного суда Брюсселя в течение 15 дней.

Запрос о возможности ношения экс-чиновницей электронного браслета отклонен

Таким образом, как передал канал TV5MONDE, отклонен запрос о возможности ношения экс-чиновницей электронного браслета.

Кайли отрицает факт коррупции, заявили ее адвокаты утром 22 декабря. Она надеялась, что ее отпустят из предварительного заключения, снабдив электронным браслетом, за "активную помощь" в расследовании и в связи с отсутствием угрозы бегства.

Еву Кайли сняли с должности 13 декабря. Ее исключили из Всегреческого социалистического движения (ПАСОК) и социал-демократической фракции Европарламента.

Скандал вокруг Катара

Одна из 14 вице-председателей Европарламента Ева Кайли одновременно была одной из представителей по контролю за ситуацией на рынке труда Катара, на котором правозащитники отмечают многочисленные случаи нарушения прав трудовых мигрантов из Азии и Африки. Незадолго до начала ЧМ-2022 по футболу Кайли встретилась с министром труда Катара, а 22 ноября, выступая в ЕП, дала положительную оценку реформе рынка труда в Катаре, назвав ее "вдохновляющей арабский мир". В начале декабря Кайли стала одной из минимум шести подозреваемых в рамках расследования возможной коррупции со стороны Катара, принимавшего чемпионат мира по футболу.

Несколько дней назад они были задержаны, в ходе обысков были изъяты компьютеры, мобильные телефоны и 600 тысяч евро.

По данным бельгийского судебного источника, в квартире Кайли в Брюсселе были найдены сумки, наполненные банкнотами на сумму в 150 тысяч евро.

Обвинения предъявили четырем подозреваемым

Власти Бельгии 11 декабря предъявили обвинения четырем подозреваемым и выдали ордера на их арест. "Они обвиняются в участии в преступной организации, отмывании денег и коррупции", - заявила прокуратура. Помимо Кайли, по данным бельгийских СМИ, под стражу заключили ее парламентского советника Франческо Джорджи, итальянского экс-депутата Европарламента от фракции социалистов Пьера-Антонио Панцери. Кроме того, генеральный секретарь неправительственной организации No Peace Without Justice Никколо Фига-Таламанка получил предписание о ношении электронного браслета, однако после подачи апелляции оно было на время отменено. По словам его адвоката, слушание намечено на 27 декабря.

Двадцать обысков в Бельгии

В Греции арестовали совместный банковский счет Кайли и Джорджи, а также участок земли площадью 7 000 квадратных метров на острове Парос, приобретенный с использованием средств на этом счету, сообщил в источник в суде.

Двое других задержанных - отец Кайли и генеральный секретарь Международной конфедерации профсоюзов Лука Висентини - были освобождены.

В Бельгии расследование привело к 20 обыскам в период с 9 по 12 декабря, в том числе - в Европарламенте в Брюсселе.

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