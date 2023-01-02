  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Энергетический кризис
Ситуация в Беларуси
Глава Европарламента Роберта Метсола (фото из архива)
Роберта Метсола (фото из архива)Фото: Benoit Doppagne/BELGA/dpa/picture alliance
ПолитикаЕвропа

ЕП запустил процесс лишения двух депутатов иммунитета

Жан Рофе
1 ч. назад

Глава Европарламента попросила все службы уделить первоочередное внимание процедуре лишения иммунитета двух депутатов. Их имена не называются.

https://p.dw.com/p/4Leko

Председатель Европейского парламента (ЕП) Роберта Метсола инициировала "срочную процедуру" лишения парламентского иммунитета двух депутатов по запросу бельгийских судебных органов, расследующих крупный коррупционный скандал. Об этом говорится в пресс-релизе ЕП, опубликованном в понедельник, 2 января.

"С самого первого момента Европарламент делал все, что в его силах, чтобы помочь в расследованиях, и мы будем продолжать следить за тем, чтобы не было безнаказанности, - заявила Метсола. - Ответственные лица увидят, что этот парламент - на стороне закона. Коррупция не может быть оправдана, и мы сделаем все, чтобы с ней бороться". Глава ЕП попросила все службы уделить первоочередное внимание этой процедуре, чтобы завершить ее до 13 февраля.

В пресс-релизе не уточняется, о каких именно двух депутатах идет речь. По данным агентств AFP, Reuters и AP, которые ссылаются на свои источники, фигурантами расследования являются итальянец Андреа Коццолино и бельгиец Марк Тарабелла.

Скандал вокруг Катара

На фоне коррупционного скандала Европарламент в декабре лишил должности вице-председателя Еву Кайли. Она является одним из четырех взятых под стражу подозреваемых, которых власти Бельгии обвинили в участии в преступной организации, отмывании денег и коррупции. 22 декабря Палата по предварительному следствию суда первой инстанции в Брюсселе продлила срок предварительного заключения Кайли на месяц.

В Европарламенте Кайли была одним из представителей по контролю за ситуацией на рынке труда Катара, на котором правозащитники отмечают многочисленные случаи нарушения прав трудовых мигрантов из Азии и Африки. Незадолго до начала ЧМ-2022 по футболу Кайли встретилась с министром труда Катара, а 22 ноября, выступая в ЕП, дала положительную оценку реформе рынка труда в Катаре, назвав ее "вдохновляющей арабский мир".

Смотрите также:

ЧМ-2022 в Катаре - самый противоречивый турнир ФИФА

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Громкие коррупционные скандалы, или Как зарабатывают депутаты в ФРГ (26.03.2021)

Громкие коррупционные скандалы, или Как зарабатывают депутаты в ФРГ (26.03.2021)

Германию сотрясают скандалы, в которых оказались замешаны несколько депутатов бундестага от правящей партии Меркель. Они выявили множество лазеек в антикоррупционном законодательстве Германии.
Политика26 марта 2021 г.04:00 мин.
external

Как в Европе борются против коррупции - "Европа в фокусе" (29.01.2018)

Как в Европе борются против коррупции - "Европа в фокусе" (29.01.2018)

Мальта и Румыния входят в ЕС. Но эти две европейские страны совершенно по-разному пытаются бороться с коррупцией. Что из этого получается - смотрите в нашей передаче.
Политика29 января 2018 г.26:13 мин.

Сайт Европарламента

Пресс-релиз ЕП
www.europarl.europa.eu
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Зарево от взрыва над Киевом во время атаки дронами, 1 января 2023 года

Ночная атака на Киев и другие события 313-го дня войны

Конфликты25 мин. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Лукашенко и чиновники на ВНС

Удержать власть Лукашенко: каким будет ВНС в Беларуси

Удержать власть Лукашенко: каким будет ВНС в Беларуси

Политика10 ч. назад
Лекарства для ребенка с ВИЧ

Почему российские подростки с ВИЧ прекращают терапию

Почему российские подростки с ВИЧ прекращают терапию

Здоровье20 ч. назад
В новогоднюю ночь в Берлине сожгли и этот туристический автобус

Новый год в Берлине - новый разгул насилия

Новый год в Берлине - новый разгул насилия

Общество4 ч. назад
Новые монеты евро - теперь и с хорватской символикой

Хорватия переходит на евро. Что об этом думают ее жители

Хорватия переходит на евро. Что об этом думают ее жители

Политика1 января 2023 г.
Новогодняя иллюминация в Москве

Оппозиционеры в России о 2023-м: Будущее наступит не завтра

Оппозиционеры в России о 2023-м: Будущее наступит не завтра

Политика1 января 2023 г.
Последствия ракетного удара РФ по Киеву 31 декабря 2022 года

Удар по Киеву под Новый год: события 311-го дня войны

Удар по Киеву под Новый год: события 311-го дня войны

Конфликты31 декабря 2022 г.
На главную страницу