ЕП запустил процесс лишения двух депутатов иммунитета
Жан Рофе
1 ч. назад
Глава Европарламента попросила все службы уделить первоочередное внимание процедуре лишения иммунитета двух депутатов. Их имена не называются.
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Председатель Европейского парламента (ЕП) Роберта Метсола инициировала "срочную процедуру" лишения парламентского иммунитета двух депутатов по запросу бельгийских судебных органов, расследующих крупный коррупционный скандал. Об этом говорится в пресс-релизе ЕП, опубликованном в понедельник, 2 января.
"С самого первого момента Европарламент делал все, что в его силах, чтобы помочь в расследованиях, и мы будем продолжать следить за тем, чтобы не было безнаказанности, - заявила Метсола. - Ответственные лица увидят, что этот парламент - на стороне закона. Коррупция не может быть оправдана, и мы сделаем все, чтобы с ней бороться". Глава ЕП попросила все службы уделить первоочередное внимание этой процедуре, чтобы завершить ее до 13 февраля.
В пресс-релизе не уточняется, о каких именно двух депутатах идет речь. По данным агентств AFP, Reuters и AP, которые ссылаются на свои источники, фигурантами расследования являются итальянец Андреа Коццолино и бельгиец Марк Тарабелла.
В Европарламенте Кайли была одним из представителей по контролю за ситуацией на рынке труда Катара, на котором правозащитники отмечают многочисленные случаи нарушения прав трудовых мигрантов из Азии и Африки. Незадолго до начала ЧМ-2022 по футболу Кайли встретилась с министром труда Катара, а 22 ноября, выступая в ЕП, дала положительную оценку реформе рынка труда в Катаре, назвав ее "вдохновляющей арабский мир".
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