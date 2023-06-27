Картину Климта продали за 74 млн фунтов стерлингов

Последняя завершенная работа Густава Климта, по данным Sotheby’s, является самой ценной из когда-либо выставленных на аукционах в Европе. Она ушла на аукционе с молотка за рекордную сумму.

Во вторник, 27 июня, в Лондоне на аукционе Sotheby’s была продана картина Густава Климта за 74 млн фунтов стерлингов (около 86 млн евро). В последний раз этот портрет купили в 1994 году за 11,6 млн долларов на аукционе в Нью-Йорке. Это был самый горячий лот.

Что известно о картине "Дама с веером"

Портрет "Дамы с веером" Климта считается одним из самых ценных произведений искусства, когда-либо представленных на аукционе в Европе. После внезапной смерти австрийского художника в феврале 1918 года во время пандемии гриппа, в его мастерской в Вене остались две картины. Одна из них - "Дама с веером". Этот портрет - последняя завершенная работа Климта, ставшая теперь ценным предметом коллекционирования.

Когда картину нашли, она все еще стояла на мольберте. На ней - портрет безымянной женщины. Есть предположения, что она была венской танцовщицей. По мнению специалистов, художник нарисовал этот портрет не "под заказ", что было весьма необычно для Климта, чрезвычайно востребованного как портретиста. В этой картине использованы китайские мотивы: феникс, как символ удачи, бессмертия и возрождения, и цветы лотоса, воплощающие чистоту и любовь.

Климт, Пикассо и Моне

На аукционе в Лондоне также были представлены произведения искусства других известных художников. Картина Пабло Пикассо "Femme au turban" была продана за 400 тысяч фунтов стерлингов. На летнем аукционе Sotheby’s была продана картина "Portrait Laszlo" немецкого художника Герхарда Рихтера (Gerhard Richter) за 600 тысяч фунтов стерлингов. Работу раннего периода творчества Василия Кандинского в Лондоне продали за 2,1 млн фунтов стерлингов. В Лондоне был продан портрет Ангелы Меркель в молодости современной художницы Элизабет Пейтон "Англела".

Однако именно работа австрийского художника оказалась в центре внимания. "Картина "Дама с веером" показывает Климта на пике его творчества, рисующего образы из Азии, которыми он был одержим, - считает Рейтер Хелена Ньюман, председатель Sotheby’s Europe и глава отдела импрессионистов и современного искусства. - Очень редко картины этого художника такого качества и масштаба выставляются на аукцион".

На сайте Sotheby's можно прочитать и другие восторженные отзывы об австрийском мастере: "Чарующие изображения женщин сделали Густава Климта самым знаменитым художником женских портретов начала ХХ века". Согласно информации Sotheby’s, последний раз один из немногих находящихся в частных коллекциях портретов кисти Климта выставлялся на продажу в 1994 году.

Художественное наследие Густава Климта, родившегося в 1862 году в Вене, включает в себя 230 работ, среди которых около 20 дамских портретов, 54 пейзажа и картины иных стилей, а также фрески, эскизы и другие предметы искусства. Работы художника, графика и мастера оформления архитектурного интерьера отличают стилизация, символизм и эротизм.

Однако картины Густава Климта притягивают внимание не только коллекционеров со всего мира. В ноябре прошлого года один из активистов группы "Последнее поколение" приклеился к работе Климта "Смерть и жизнь", а второй облил ее черной жидкостью. Это произошло в Музее Леопольда в Вене, картина и рама не пострадали.

"Порнография" Климта в Венском университете

Центральной темой работ Климта было женское тело. В воплощенных художником женских изображениях декоративные орнаменты и узоры часто сочетаются с эротизмом. Таким своим подходом Климт повлиял на модерн, а также на современное искусство в целом. Случалось, что его работы вызывали жесткие споры. Как, например, его картины, написанные на потолке Большой аудитории Венского университета примерно в 1900 году. Тогда ответственные университетские лица раскритиковали их, назвав порнографическими. Закончилось тем, что Климт вообще отказался от этого проекта. С тех пор художник больше никогда не брался за общественные заказы и рисовал только для частных клиентов.

Смотрите также: