Кандидаты в канцлеры в последний раз перед выборами поспорили на ТВ

За три дня до парламентских выборов в Германии представители всех представленных в бундестаге политических партий провели вечером в четверг, 23 сентября, последние перед голосованием телевизионные дебаты в эфире общественно правовых каналов ARD и ZDF. Значительная часть дискуссии велась на тему безопасности и оборонной политики. Эти вопросы стали вновь актуальными на фоне захвата Афганистана радикальной исламистской группировкой "Талибан" и эвакуацией из страны граждан Германии.

Кандидаты от консервативного блока ХДС/ХСС Армин Лашет (Armin Laschet) и от Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Олаф Шольц (Olaf Scholz), считающиеся самыми вероятными претендентами на пост канцлера, оба высказались за усиление Евросоюза и немецких вооруженных сил. Нам нужен "сильный Европейский Союз, иначе мы не будем играть никакой роли", заявил Шольц. Оба кандидата назвали сотрудничество внутри НАТО и с США основными принципами внешней политики.

Левые против роста оборонных расходов

В то же время представитель партии "Левые" Жанин Висслер (Janine Wissler) резко высказалась против увеличения оборонных расходов. "Мы не хотим дальше вооружаться", - заявила она. "Левые", которых называют в числе возможных партнеров социал-демократов по коалиции, скептически относятся к НАТО и вооруженным миссиям бундесвера. Висслер заметила, что вместо НАТО Германии нужна "другая архитектура безопасности".

На фоне недавнего убийства клиентом кассира автозаправочной станции в городе Идар-Оберштайн за требование надеть защитную маску, политики выступили за более эффективную борьбу с преступлениями на почве ненависти. Не поддержала это требование только представитель правопопулистской "Альтернативы для Германии" Алис Вайдель (Alice Weidel), которая выступила против мер властей по сдерживанию пандемии коронавируса. Она также высказалась против "стигматизации протестного движения" ковид-диссидентов.

Выборы в бундестаг пройдут 26 сентября. По последним опросам, самой популярной партией в Германии на сегодняшний день является СДПГ, которую поддерживают около 25 процентов избирателей. Блок ХДС/ХСС набирает, по опросам, 22 процента, а идущие третьими "зеленые" - 16 процентов.

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