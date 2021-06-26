Кандидаты в канцлеры ФРГ оценили соглашение по "Северному потоку - 2"

Кандидат на пост канцлера от партии "Союз-90"/"зеленые" Анналена Бербок (Annalena Baerbock) раскритиковала соглашение между США и Германией, дающее "зеленый свет" окончанию строительства "Северного потока - 2". "Это совместное заявление не является решением - особенно для безопасности Украины", - заявила политик в четверг, 22 июля, в интервью изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung.
"Я продолжаю считать газопровод неудачной идеей как из экополитических, так и, в первую очередь, геостратегических соображений", - добавила Бербок.
В свою очередь кандидат в канцлеры Германии от блока Христианско-демократический союз (ХДС)/Христианско-социальный союз (ХСС) Армин Лашет (Armin Laschet) высказался о соглашении между Германией и США вполне одобрительно. Оно "отвечает моей позиции", заявил он в интервью изданию Die Welt.
"Оно фиксирует три решающих элемента. Во-первых, "Северный поток - 2" является экономическим проектом нескольких европейских компаний, созданным для поддержки нашего энергоснабжения. Во-вторых, предусмотрены санкции против России в случае, если газопровод будет использоваться в политических целях. В-третьих, Германия принимает свою ответственность перед Украиной", - заявил Лашет.
Соглашение Германии и США по строительству СП-2
Накануне стало известно о соглашении Германии с США по урегулированию конфликта вокруг газопровода "Северный поток - 2". В его рамках Германия обязалась принимать меры в случае попыток Кремля использовать энергоносители в качестве оружия против Украины, либо агрессии РФ в отношении Украины. Ответные меры будут направлены на ограничение экспорта российских энергоносителей в Европу. Соединенные Штаты и Германия обязуются использовать рычаги для продления договора о транзите российского газа через Украину, истекающего в 2024 году, на 10 лет.
Германия обязуется предоставить Украине дополнительную финансовую помощь в размере более 200 миллионов евро. Около 70 миллионов евро будет направлено на реализацию двусторонних проектов в сфере энергетики. Кроме того, США и Германия создадут фонд объемом не менее одного миллиарда долларов. В его задачи будет входить финансирование инвестиций в переход Украины на возобновляемые источники энергии и повышение энергетической безопасности. Берлин также обязуется направить усилия на достижение договоренности в ЕС об инвестициях в украинский энергетический сектор до 1,77 миллиарда долларов США в период до 2027 года.
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Автор: Андрей Гурков