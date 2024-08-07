Кандидат в вице-президенты США Уолц раскритиковал Трампа

Камала Харрис впервые выступила на митинге вместе с кандидатом в вице-президенты Тимом Уолцем. По словам губернатора Миннесоты, Дональд Трамп не имеет понятия, что значит служить нации.

Кандидат от Демократической партии на выборах президента США и вице-президент страны Камала Харрис впервые выступила на предвыборном митинге с губернатором Миннесоты Тимом Уолцем, которого она выбрала в качестве претендента на пост вице-президента. В своем выступлении в Филадельфии (штат Пенсильвания) во вторник, 6 августа, Уолц резко раскритиковал кандидата на высший государственный пост от республиканцев Дональда Трампа, заявив, что он сеет в стране "хаос и раскол".

"Наша кампания - борьба за будущее"

По его словам, Трамп не имеет понятия о том, что значит служить нации, "потому что слишком занят служением самому себе". За свой срок на должности главы Белого дома он довел экономику до краха, заявил Уолц перед 10 тысячами собравшихся. Кроме того, во время президентства республиканца в Соединенных Штатах возросло число насильственных преступлений - не считая тех преступлений, которые совершил сам Трамп, добавил он.

Одновременно Уолц подчеркнул, что предвыборная кампания демократов - это не борьба против Дональда Трампа. "Наша кампания - это борьба за будущее", - пояснил он.

В свою очередь Харрис указала, что она и ее партнер на выборах борются за будущее, в котором станут защищать фундаментальные свободы. Она выразила уверенность, что Уолц станет лидером, "который объединит нацию и будет продвигать ее вперед". Она назвала губернатора Миннесоты борцом за средний класс, патриотом, который, как и она, верит в необычайные перспективы Америки.

Харрис выбрала Уолца кандидатом на пост вице-президента

Ранее в тот же день Харрис объявила о своем выборе. "С гордостью сообщаю, что я попросила Тима Уолца стать моим партнером по выборам", - написала она в соцсети X. Вице-президент приняла это решение после итоговой встречи в своей резиденции на территории Военно-морской обсерватории США. По данным источников CNN, у Харрис и Уолца при общении возникло взаимопонимание, и в итоге решение было принято в его пользу. На последнем этапе Харрис выбирала между Уолцем и губернатором штата Пенсильвания Джошуа Шапиро, уточнило агентство Reuters.

60-летний Тим Уолц - ветеран Нацгвардии Соединенных Штатов (резерва Вооруженных сил) и бывший учитель. В 2006 году он был впервые избран в Палату представителей Конгресса США, после чего переизбирался еще пять раз. С 2019 года на посту губернатора Уолц продвигал прогрессивную социоэкономическую повестку, включавшую в себя бесплатные школьные обеды, меры по борьбе с изменением климата, снижение налогов для среднего класса и увеличение оплачиваемого отпуска для служащих в Миннесоте.

Кроме того, Уолц высказывался в поддержку Украины. В феврале 2024 года он сообщил, что посетил украинское посольство в США с целью установить партнерство между государственным, частным и академическим секторами Миннесоты и Черниговской области.

Официальное выдвижение Харрис произойдет в конце августа

Съезд Демократической партии пройдет с 19 по 22 августа в Чикаго. Однако голосование на нем после досрочного официального утверждения кандидатуры Харрис будет просто формальностью.

Выборы президента США состоятся 5 ноября. Действующий президент Джо Байден на фоне усиливающихся опасений, в том числе от соратников по Демократической партии, 21 июля объявил о выходе из президентской гонки и предложил в качестве замены Камалу Харрис. Та согласилась баллотироваться на высший государственный пост и получила достаточную поддержку для официального выдвижения делегатами-демократами на национальном съезде.