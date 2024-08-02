Харрис набрала достаточно голосов для выдвижения на выборах

"Для меня большая честь быть кандидатом в президенты США от Демократической партии", - заявила Камала Харрис. Виртуальное голосование делегатов завершится вечером 5 августа.

Вице-президент США Камала Харрис в ходе онлайн-голосования делегатов Демократической партии получила достаточную поддержку для официального выдвижения в качестве кандидата этой партии на президентских выборах в ноябре текущего года. Об этом вечером в пятницу, 2 августа, объявил председатель Национального комитета Демократической партии Джейми Харрисон, отметив, что результаты пока не являются официальными.

Действующий президент США Джо Байден приветствовал такое развитие событий. "Одним из лучших решений, принятых мною, было выбрать Камалу Харрис вице-президентом. Теперь она будет кандидатом от нашей партии, и я не мог бы испытывать еще больше гордости", - написал он в соцсети Facebook.

В электронных бюллетенях, которые получили делегаты съезда Демократической партии, было внесено лишь имя Камалы Харрис. Для официального выдвижения кандидатом в президенты ее должны были поддержать не менее 1976 делегатов. Виртуальное голосование завершится вечером 5 августа.

Съезд Демократической партии пройдет с 19 по 22 августа в Чикаго. Однако голосование на нем при досрочном официальном утверждении кандидатуры Камалы Харрис будет просто формальностью.

Камала Харрис - о своем выдвижении на президентских выборах

"Для меня большая честь быть кандидатом в президенты США от Демократической партии", - сказала Камала Харрис во время виртуального голосования. "Я официально соглашусь со своим выдвижением на следующей неделе, как только завершится период виртуального голосования", - добавила она.

Джо Байден 21 июля на фоне усиливающейся критики, в том числе со стороны своих однопартийцев, объявил, что выходит из президентской гонки. Он уточнил, что продолжит выполнять обязанности главы государства до истечения срока полномочий, и призвал Демократическую партию выдвинуть кандидатом в президенты Камалу Харрис.

Как указывает телеканал CNN , 59-летняя Харрисбудет первой черной женщиной и первой американкой с азиатскими корнями, ставшей кандидатом от демократов на выборах главы государства.

Выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 года. Кандидатом от Республиканской партии США на них будет экс-глава государства Дональд Трамп.