Bloomberg назвал кандидатов Харрис в вице-президенты США

У вероятного кандидата в президенты США от Демократической партии Камалы Харрис появился шорт-лист кандидатов в вице-президенты, утверждает агентство Bloomberg в субботу, 27 июля. По данным источников агентства, в список потенциальных напарников Харрис входят сенатор от Аризоны и бывший астронавт Марк Келли, губернатор Пенсильвании Джош Шапиро и губернатор Миннесоты Тим Уолз. Эти чиновники обладают "общенациональной привлекательностью", отмечает Bloomberg.

Харрис уже поручила своей команде начать проверку потенциальных напарников, сообщила изданию представительница ее предвыборного штаба. Речь идет не только о юридической проверке, но и об изучении "твитов, речей и видеороликов" с политиками, уточнила консультант демократов Карен Финни. Ожидается, что Харрис выберет кандидата в вице-президенты до 7 августа.

"Белые мужчины с центристскими взглядами"

Как утверждает издание, большинство кандидатов в списке Харрис - "белые мужчины с центристскими взглядами", которые помогут привлечь голоса избирателей из "колеблющихся" штатов, известных предпринимателей и доноров. Кроме того, у чиновников из шорт-листа есть "опыт нападок на Трампа" и его вспыльчивый политический стиль. Будущий соратник Камалы Харрис поможет ей "вести кампанию и собирать деньги от ее имени, дополняя ее сильные стороны и прикрывая уязвимые места", отмечает Bloomberg.

Снятие Джо Байдена с выборов и выдвижение Камалы Харрис

Действующий президент США Джо Байден объявил о выходе из президентской гонки, объяснив свое решение интересами Демократической партии и страны в целом. Он добавил, что сосредоточится на выполнении своих президентских обязанностей до конца текущего срока.

В качестве своей замены Байден предложил действующего вице-президента США Камалу Харрис, выразив ей свою "полную поддержку".

Позже Камала Харрис заявила, что планирует баллотироваться на высший государственный пост. "Для меня большая честь получить одобрение президента, и я намереваюсь заслужить и выиграть эту номинацию", - подчеркнула она и добавила, что "сделает все" с целью "объединить Демократическую партию" и нацию для победы над республиканцем Дональдом Трампом.