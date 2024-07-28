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Bloomberg назвал кандидатов Харрис в вице-президенты США

Кирилл Шестаков
28 июля 2024 г.

Команда Камалы Харрис рассматривает шорт-лист кандидатов в вице-президенты, утверждает Bloomberg. Ожидается, что Харрис выберет напарника до 7 августа.

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Вице-президент США и вероятный кандидат в президенты от Демократической партии Камала Харрис
Вице-президент США и вероятный кандидат в президенты от Демократической партии Камала Харрис Фото: Kaylee Greenlee Beal/REUTERS

У вероятного кандидата в президенты США от Демократической партии Камалы Харрис появился шорт-лист кандидатов в вице-президенты, утверждает агентство Bloomberg в субботу, 27 июля. По данным источников агентства, в список потенциальных напарников Харрис входят сенатор от Аризоны и бывший астронавт Марк Келли, губернатор Пенсильвании Джош Шапиро и губернатор Миннесоты Тим Уолз. Эти чиновники обладают "общенациональной привлекательностью", отмечает Bloomberg.

Харрис уже поручила своей команде начать проверку потенциальных напарников, сообщила изданию представительница ее предвыборного штаба. Речь идет не только о юридической проверке, но и об изучении "твитов, речей и видеороликов" с политиками, уточнила консультант демократов Карен Финни. Ожидается, что Харрис выберет кандидата в вице-президенты до 7 августа.

"Белые мужчины с центристскими взглядами"

Как утверждает издание, большинство кандидатов в списке Харрис - "белые мужчины с центристскими взглядами", которые помогут привлечь голоса избирателей из "колеблющихся" штатов, известных предпринимателей и доноров. Кроме того, у чиновников из шорт-листа есть "опыт нападок на Трампа" и его вспыльчивый политический стиль. Будущий соратник Камалы Харрис поможет  ей "вести кампанию и собирать деньги от ее имени, дополняя ее сильные стороны и прикрывая уязвимые места", отмечает Bloomberg.

Снятие Джо Байдена с выборов и выдвижение Камалы Харрис

Действующий президент США Джо Байден объявил о выходе из президентской гонки, объяснив свое решение интересами Демократической партии и страны в целом. Он добавил, что сосредоточится на выполнении своих президентских обязанностей до конца текущего срока.

В качестве своей замены Байден предложил действующего вице-президента США Камалу Харрис, выразив ей свою "полную поддержку".

Позже Камала Харрис заявила, что планирует баллотироваться на высший государственный пост. "Для меня большая честь получить одобрение президента, и я намереваюсь заслужить и выиграть эту номинацию", - подчеркнула она и добавила, что "сделает все" с целью "объединить Демократическую партию" и нацию для победы над республиканцем Дональдом Трампом.

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