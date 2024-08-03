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Харрис: Трамп хочет дебатов в безопасном для себя месте

Анатолий Арни
4 августа 2024 г.

Камала Харрис отвергла предложение Трампа о дебатах на Fox News, так как ее соперник уходит от договоренностей.

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Дональд Трамп и Камалла Харрис (коллаж)
Дональд Трамп и Камалла Харрис (коллаж)Фото: Alex Brandon/AP/picture alliance und Mat Otero/AP/dpa/picture alliance

Предложение Дональда Трампа провести дебаты на телеканале Fox News 4 сентября - это попытка устроить дискуссию в "безопасном месте" для республиканца, считает его соперница, вице-президент США Камала Харрис. Экс-глава Белого дома при этом ранее согласился на совершенно другую дату и место для встречи, отметила кандидатка в президенты от демократов на своей страничке в соцсети X в субботу, 3 августа.

"Интересно, как из "в любое время в любом месте" получается "в определенное время в определенном безопасном месте", - прокомментировала Харрис запись с предложением Трампа о проведении дебатов на Fox News.

Ранее в тот же день экс-президент США заявил, что его дебаты с Камалой Харрис пройдут 4 сентября при содействии консервативного телеканала. Команда Харрис, однако, не подтверждала согласия на мероприятие.

Трамп поменял дату и место дебатов с Харрис

Как отметила в своем твите Харрис, ранее Трамп согласился на совершенно другое место и время дебатов - они должны были пройти 10 сентября на телеканале ABC. Договоренность об этом была достигнута, еще когда соперником Трампа был снявший свою кандидатуру с предстоящих выборов действующий президент США Джо Байден.

При этом именно выходом Байдена из президентской гонки Трамп обосновал решение изменить место проведения словесного поединка. По его словам, дебаты на ABC "были отменены ввиду того, что Байден больше не участвует" - хотя ни телеканал, ни штаб Харрис не делали подобных заявлений.

Трамп также мотивировал отказ от участия в дебатах на ABC тем, что руководство телеканала в прошлом подало на него иск в суд. Однако он не объяснил, почему в таком случае изначально согласился на мероприятие, когда его соперником считался Байден.

По словам Харрис, она намерена быть в эфире ABC 10 сентября, как на это ранее согласился и Трамп. "Надеюсь его там увидеть", - резюмировала кандидатка от демократов.

Харрис набрала достаточно голосов для выдвижения

Вице-президент США заручилась достаточной для своего выдвижения на выборы поддержкой делегатов Демократической партии в ходе онлайн-голосования, прошедшего 2 августа. Это голосование не было официальным, но ожидается, что кандидатура Харрис будет утверждена на партийном съезде 19-22 августа в Чикаго.

Байден приветствовал результат онлайн-голосования, заявив, что выбор Харрис в качестве вице-президента был "одним из его лучших решений".

59-летняя Харрис будет первой черной женщиной и первой американкой с азиатскими корнями, ставшей кандидатом от демократов на пост президента США, отмечает CNN. Ранее штаб Харрис заявил, что ей уже удалось собрать 377 млн долларов пожертвований в предвыборный фонд, что на 50 млн долларов больше суммы, собранной Трампом. Штаб республиканца, в свою очередь, требует лишить Харрис как минимум части собранной суммы - по словам сторонников Трампа, эти деньги были собраны еще в момент участия Байдена в гонке, поэтому Харрис не может ими пользоваться.

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