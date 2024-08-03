Трамп анонсировал дебаты с Харрис на Fox News

Теледуэль состоится в Пенсильвании 4 сентября, заявил экс-глава Белого дома. Команда вице-президента пока не подтвердила согласие Харрис. Дебаты Трампа с Байденом стали неудачей для демократов.

Бывший президент США и официальный кандидат от Республиканской партии на высший государственный пост Дональд Трамп анонсировал предстоящие дебаты с вице-президентом страны Камалой Харрис, своей вероятной соперницей в борьбе за пост главы Белого дома. Теледуэль может пройти в Пенсильвании 4 сентября, точное место будет определено позднее, сообщил Трамп в субботу, 3 августа.

Политик добавил, что уже договорился с телеканалом Fox News. Команда Харрис на момент публикации не подтвердила ее согласие на встречу.

Ранее были запланированы дебаты с действующим президентом Джо Байденом на телеканале ABC, указал экс-глава Белого дома. Их пришлось отменить, поскольку Байден отказался добиваться переизбрания, а сам Трамп судится с каналом и его ведущим Джорджем Стефанопулосом.

Правила - как на теледуэли с Байденом

На дебатах будут присутствовать зрители и действовать те же правила, что и на теледуэли Байдена с Трампом 27 июня на CNN, отметили в Fox News. Тогда кандидаты получили только ручку, блокнот и бутылку с водой. Кроме того, микрофон каждого из участников отключали во время речи его соперника, поясняет агентство AFP. Июньская теледуэль обернулась провалом для нынешнего главы Белого дома.

Президентские выборы в США и покушение на Трампа

Выборы президента Соединенных Штатов состоятся 5 ноября. Джо Байден на фоне усиливающихся опасений, в том числе от соратников по Демократической партии, 21 июля объявил о выходе из президентской гонки и предложил в качестве замены Камалу Харрис. Та согласилась баллотироваться на высший государственный пост и получила достаточную поддержку для официального выдвижения делегатами-демократами на национальном съезде.

В середине июля Трамп был ранен в результате покушения на предвыборном митинге в Пенсильвании. Один посетитель митинга погиб, еще двое были ранены. Нападавшего застрелили сотрудники служб безопасности.