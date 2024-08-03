  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в УкраинеВыборы в США - 2024Ситуация в Беларуси
ПолитикаСША

Трамп анонсировал дебаты с Харрис на Fox News

Павел Мыльников
3 августа 2024 г.

Теледуэль состоится в Пенсильвании 4 сентября, заявил экс-глава Белого дома. Команда вице-президента пока не подтвердила согласие Харрис. Дебаты Трампа с Байденом стали неудачей для демократов.

https://p.dw.com/p/4j4p9
Бывший президент США Дональд Трамп
Бывший президент США Дональд ТрампФото: Dennis Van Tine/STAR MAX/IP/zz/picture alliance / zz/Dennis Van Tine/STAR MAX/IPx

Бывший президент США и официальный кандидат от Республиканской партии на высший государственный пост Дональд Трамп анонсировал предстоящие дебаты с вице-президентом страны Камалой Харрис, своей вероятной соперницей в борьбе за пост главы Белого дома. Теледуэль может пройти в Пенсильвании 4 сентября, точное место будет определено позднее,  сообщил Трамп в субботу, 3 августа.

Политик добавил, что уже договорился с телеканалом Fox News. Команда Харрис на момент публикации не подтвердила ее согласие на встречу.

Ранее были запланированы дебаты с действующим президентом Джо Байденом на телеканале ABC, указал экс-глава Белого дома. Их пришлось отменить, поскольку Байден отказался добиваться переизбрания, а сам Трамп судится с каналом и его ведущим Джорджем Стефанопулосом.

Правила - как на теледуэли с Байденом

На дебатах будут присутствовать зрители и действовать те же правила, что и на теледуэли Байдена с Трампом 27 июня на CNN, отметили в Fox News. Тогда кандидаты получили только ручку, блокнот и бутылку с водой. Кроме того, микрофон каждого из участников отключали во время речи его соперника, поясняет агентство AFP. Июньская теледуэль обернулась провалом для нынешнего главы Белого дома.

Президентские выборы в США и покушение на Трампа

Выборы президента Соединенных Штатов состоятся 5 ноября. Джо Байден на фоне усиливающихся опасений, в том числе от соратников по Демократической партии, 21 июля объявил о выходе из президентской гонки и предложил в качестве замены Камалу Харрис. Та согласилась баллотироваться на высший государственный пост и получила достаточную поддержку для официального выдвижения делегатами-демократами на национальном съезде.

В середине июля Трамп был ранен в результате покушения на предвыборном митинге в Пенсильвании. Один посетитель митинга погиб, еще двое были ранены. Нападавшего застрелили сотрудники служб безопасности.

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Рисунок мужчины в красном галстуке, манипулирующего куклами

Сколько полномочий у президента США

Сколько полномочий у президента США

Тот, кто занимает Белый дом, единолично правит супердержавой США? Это заблуждение. Все не совсем так, полномочия президента ограничены, ему приходится считаться прежде всего с Конгрессом.
Политика19 января 2017 г.9 фото
external

Байден ставит на Харрис: в рядах Трампа ликуют? Реакции в мире. DW Новости (22.07.2024)

Байден ставит на Харрис: в рядах Трампа ликуют? Реакции в мире. DW Новости (22.07.2024)

Джо Байден вышел из президентской гонки и предложил выбрать в качестве кандидата от демократов Камалу Харрис, нынешнего вице-президента США. Кандидат от республиканцев Дональд Трамп считает, что победить ее будет легче, чем Байдена, но сколько в этом заявлении бравады, а сколько правды?
22 июля 2024 г.28:57 мин.
Джо Байден и Камала Харрис

Выборы в США: кто такая вице-президент Камала Харрис?

Выборы в США: кто такая вице-президент Камала Харрис?

Вице-президент США Камала Харрис - политик с высокими шансами заменить Джо Байдена - как в президентской кампании, противостоя Дональду Трампу, так и в итоге в Белом доме. DW - о карьере и взглядах Харрис.
Политика22 июля 2024 г.
Показать еще