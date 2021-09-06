 Кандидат от ″зеленых″ в ФРГ чаще всего фигурировала в фейках в соцсетях | Новости из Германии о Германии | DW | 06.09.2021

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Германия

Кандидат от "зеленых" в ФРГ чаще всего фигурировала в фейках в соцсетях

По данным Avaaz, в отношении Анналены Бербок был сделан 71% ложных или вводящих в заблуждение заявлений из числа проанализированных авторами исследования.

Анналена Бербок

Анналена Бербок

Cопредседатель оппозиционной партии "Союз-90/"зеленые", кандидат в канцлеры ФРГ, (Annalena Baerbock) наиболее часто - по сравнению с двумя другими соперниками в предвыборной гонке - становилась объектом кампании дезинформации в социальных сетях и средствах массовой информации. Об этом говорится в исследовании глобальной общественной организации Avaaz, обнародованном в понедельник, 6 сентября.

По ее данным, в отношении Бербок был сделан 71% ложных или вводящих в заблуждение заявлений из числа проанализированных авторами отчета. В случае с кандидатом на пост канцлера ФРГ от блока Христианско-демократический и Христианско-социальный союз (ХДС/ХСС) Армином Лашетом (Armin Laschet) этот показатель составил 29%. Применительно к кандидату от Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Олафу Шольцу (Olaf Scholz) подобных высказываний исследователи в проанализированных ими материалах не обнаружили.

Объектами кампании дезинформации стали 30 германских политиков

Проверку фактов осуществляли, в частности, сотрудники центра журналистских расследований Correctiv, а также информагентств dpa и AFP. Они изучили примерно 800 примеров дезинформации с января по конец августа, при этом 85 из них были направлены адресно против 30 германских политиков.

В 25% случаев ее объектом становилась Анналена Бербок. Вторую строчку заняла канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) c 13%. Армин Лашет и  глава партии Христианско-социальный союз (ХСС), премьер Баварии Маркус Зёдер (Markus Söder) разделили третью: у них - по 10%. Эксперт Социал-демократической партии Германии по вопросам здравоохранения, бывший эпидемиолог и консультант правительства Карл Лаутербах (Karl Lauterbach) был объектом дезинформации в 9% случаев.

Телевидение и традиционные СМИ способствовали распространению фейков

Даже если истоки фейков зачастую находились в соцсетях, телевидение и другие традиционные СМИ "в значительной степени способствовали" распространению ложной информации, отметили в Avaaz, сославшись на онлайн-опрос социологического института YouGov с участием 2000 человек.

Социал-демократы в ФРГ увеличили отрыв от консерваторов

Как свидетельствовали опубликованные 29 августа результаты опроса института Insa, за четыре недели до выборов в бундестаг Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) укрепила лидерство в рейтингах и увеличила отрыв от главного соперника - консервативного блока, состоящего из Христианско-демократического союза (ХДС) и Христианско-социального союза (ХСС). Если бы выборы состоялись сейчас, то за социал-демократов были бы готовы проголосовать 24% избирателей, что на два процентных пункта выше, чем неделю назад. В ходе того же опроса консерваторы получили 21% голосов (минус один процентный пункт за неделю). Результат ХДС/ХСС, к которому принадлежит и канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel), стал наиболее низким за всю историю проведения опросов Insa.

Без изменений остались результаты партии "Союз-90"/"зеленые" (17%) и либералов из Свободной демократической партии (СвДП) (13%). Популисты из партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) и Левая партия потеряли в ходе данного опроса по одному процентному пункту в сравнении с данными за предыдущую неделю и набрали соответственно 11% и 6%. Остальные партии, не входящие в бундестаг нынешнего созыва, в совокупности набрали в ходе опроса Insa около 8% голосов.

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    Автор: Ксения Сафронова


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