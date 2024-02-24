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Канцлер ФРГ призвал к укреплению обороноспособности Европы

Александра Иванова
24 февраля 2024 г.

"Без безопасности нет свободы, нет демократии и нет прав человека. И эту безопасность следует защищать с решимостью и соразмерностью", - заявил Олаф Шольц в связи со второй годовщиной вторжения РФ в Украину.

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Украинские военные проходят обучение в Великобритании
Украинские военные проходят обучение в ВеликобританииФото: Ben Birchall/empics/picture alliance

"Вместе с нашими партнерами мы должны быть так сильны, чтобы никто не посмел напасть на нас", - заявил канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz) в своем еженедельном подкасте Kanzler Kompakt, обнародованном в субботу, 24 февраля, - во вторую годовщину полномасштабного российского военного вторжения в Украину.

"Мы будем поддерживать Украину в ее обороне - столько, сколько потребуется", - добавил Шольц,. Своим нападением на Украину в нарушение международного права "Россия уничтожает мирный порядок в Европе", подчеркнул глава правительства ФРГ.

По словам Шольца, Европа и Германия, в частности, должны делать еще больше, чтобы эффективно защищать себя. "Сдерживание", "готовность к обороне" - этими словами немцы не пользовались так долго, что они оказались почти забытыми, заявил канцлер ФРГ. Между тем сегодня они имеют вновь "очень важную задачу" - "защищать мир в Европе".

"Без безопасности все остальное ничто, - заявил Шольц. - Без безопасности нет свободы, нет демократии и нет прав человека. И эту безопасность следует защищать с решимостью и соразмерностью. С точки зрения главы правительства ФРГ, лучшей гарантией безопасности является НАТО - "по обе стороны Атлантического океана". При этом усиление бундесвера делает вклад в усиление Североатлантического альянса, заявил канцлер.

Шольц об усилении бундесвера

Олаф Шольц отметил, что из 100  млрд евро, предусмотренных на перевооружение бундесвера, 80 млрд евро уже окончательно распланированы: для вооруженных сил страны были заказаны новые вертолеты и истребители, ВМС ФРГ должны получить новые фрегаты и подлодки, а наземные войска - бронетранспортеры. В то же время система ПВО Германии должна быть усилена средствами защиты от ракет и дронов, подчеркнул канцлер.

Он указал также на важность обеспечения защиты воздушного пространства европейских соседей Германии. По словам Шольца, "важнейшие системы вооружений, а главное, боеприпасы должны непрестанно сходить с конвейера". Чтобы это происходило, европейским странам следует делать совместные закупки, добавил он.

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Великобритании Риши Сунак также выступили с заявлениями, приуроченными ко второй годовщине начала российского вторжения в Украину. Оба лидера объявили о необходимости продолжать оказывать поддержку Киеву.

Германия с начала войны предоставила Украине помощь на сумму в 28 млрд евро.

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