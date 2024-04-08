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Канцлер Германии Олаф Шольц пообещал не танцевать в TikTok

Павел Мыльников
8 апреля 2024 г.

Канал @TeamBundeskanzler знакомит с работой правительства ФРГ и закулисьем повседневной жизни официального Берлина. Впрочем, любители танцевальных видео в TikTok будут разочарованы.

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Канцлер Германии Олаф Шольц
Олаф ШольцФото: Jens Krick/Flashpic/picture alliance

В социальной сети TikTok в понедельник, 8 апреля, появился официальный канал канцлера Германии Олафа Шольца (Olaf Scholz) - @TeamBundeskanzler. Пользователи смогут узнать о текущей деятельности кабинета министров и его главы, оставлять комментарии, вопросы и предложения и даже заглянуть за кулисы повседневной политической жизни. Аккаунт ведет правительственная пресс-служба.

Утром 8 апреля на канале был выложен 13-секундный видеоролик, в конце которого можно увидеть Шольца за рабочим столом в ведомстве федерального канцлера. На платформе миниблогов Х 65-летний политик прокомментировал расширение своего присутствия в интернете словами "Я не буду танцевать. Обещаю", имея в виду популярность танцевальных видео в TikTok.

Официальный Берлин - более 10 лет в соцсетях

Социальные медиа играют все более значимую роль в распространении информации, поэтому появление канцлера ФРГ в TikTok поможет выполнить "конституционный мандат федерального правительства в вопросе информирования немцев", подчеркнули в Берлине. Власти ФРГ вышли в соцсети в 2011 году - тогда в YouTube появился канал федерального правительства, а в Twitter - аккаунт его официального представителя.

Разработчиком TikTok является китайская компания Bytedance. Критики соцсети говорят о недостаточном уровне защиты данных пользователей. Однако в немецких правительственных кругах заверили, что тщательно взвесили обоснованную критику в адрес платформы. В условиях борьбы с дезинформацией пользователям важно получать достоверную и актуальную информацию, решили в Берлине.

От президента США до главы парламента ЕС

Помимо главы кабинета министров Германии, свои каналы в TikTok уже завели президент США Джозеф Байден, президент Франции Эмманюэль Макрон и председатель Европарламента Роберта Метсола. При этом в конце февраля канцлер на встрече с гражданскими инициативами в Дрездене призвал жителей ФРГ вести активную социальную жизнь не только онлайн.

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