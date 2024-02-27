Канцлеру Шольцу показали, о чем думают простые люди

Почти 28 тысяч частых дневников и других исторических документов за два столетия хранится сейчас в этом уникальном архиве, созданном в конце 1990-х годов в небольшом городе Эммендинген в земле Баден-Вюртемберг. Немецкий архив дневников (Deutsches Tagebucharchiv e.V. ) и здешний небольшой музей работают на общественных началах.

Во вторник, 27 февраля, в Эммендингене в рамках своей поездки в регион Брайсгау побывал федеральный канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz).

Личные дневники и коллективная память

Как отмечает информационное агентство KNA, в отличие от других подобных архивов, заинтересованных в получении личных записей и переписки политических, общественных, религиозных и культурных деятелей, а также разного рода знаменитостей, в Эммендингене собирают дневники и письма обычных людей, чтобы дать возможность ученым, журналистам, писателям или просто заинтересованным гражданам работать с этими письменными свидетельствами разных периодов немецкой истории.

Этой возможностью сейчас ежегодно пользуются около двухсот исследователей. Среди последних посетителей были эксперты мемориального комплекса истории Холокоста Яд Вашем в Израиле, работавшие над изучением проявлений или свидетельств проявления антисемитизма в хранящихся здесь дневниках.

Немецкий архив дневников. Фотогалерея

Двести лет и две мировые войны

Каждый желающий может передать сюда свои собственные записи или доставшиеся, например, в наследство частные документы. На данный момент здесь уже собраны дневники и корреспонденция почти шести тысяч человек. При этом основу архива составляют письменные свидетельства времен Второй мировой войны, а также послевоенного времени, в частности, немецких военнопленных, находившихся на территории Советского Союза. Самый старый дневник, который здесь можно увидеть, в 1760 году вел вюртембергский священник Готтлиб Кристоф Боненбергер (Gottlieb Christoph Bohnenberger). Дневники и письма дают возможность узнать детали и подробности деревенской жизни XIX века, а также документируют повседневную жизнь и ужасы двух мировых войн. Некоторые авторы в начале каждого нового года передают сюда свои записи за только что закончившийся год.

Уникальный архив на общественных началах

"Немецкий архив дневников является местом, где можно услышать голоса людей, которых обычно не слышно. Собранные здесь свидетельства документируют разные этапы развития общества. Тем самым этот архив является своего рода хранилищем коллективной культурной памяти жителей Германии", - отметил в беседе с агентством KNA член научного совета архива Урс Зоммер (Urs Sommer).

В последние годы архиву стало тесно в нынешних помещениях, поэтому сейчас от некоторых предложений о передаче документов здесь вынуждены отказываться. Дополнительные средства также требуются на покупку, в частности, новых специальных боксов для хранения дневников и писем. При этом почти четверть века деятельность архива полностью финансировалась из частных пожертвований. Лишь в 2023 году власти земли Баден-Вюртемберг решили начать выделять архиву по 100 тысяч евро ежегодно. Однако, как отмечает председатель архивного общества в Эммендингене Марлене Кайен (Marlene Kayen), здесь нуждаются в дополнительных средствах, в частности, чтобы расширить программу оцифровывания уникальных документов.

Актуальные подробности, в частости, о последних поступлениях можно узнать из публикаций в Инстаграме. Один из февральских постов посвящен 96-и дневникам журналистки Мариам Д., родившейся в 1952 году в Лондоне, часть детства которой прошла в Пакистане, затем посещавшей школу в одном из баварских монастырей…

Музей дневников в Эммендингене

Небольшой музей Немецкого архива дневников был открыт в 2014 году в помещениях городской ратуши. Экспозицию обычно можно посетить по вторникам, средам и четвергам с 14 до 16 часов. На сайте архива также доступен аудиогид на немецком, английском и французском языках, которым можно воспользоваться при посещении музея или в качестве своего рода виртуальной экскурсии.