 Канцлер Германии на форуме GMF в Бонне напомнила о важности защиты свобод | Новости из Германии о Германии | DW | 14.06.2021

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Германия

Канцлер Германии на форуме GMF в Бонне напомнила о важности защиты свобод

У свободы выражения мнений есть границы, нарушение прав и свобод других недопустимы, заявила Ангела Меркель. А глава ее партии Армин Лашет подчеркнул значимость независимой журналистики и борьбы с фейками.

Человек с фотоаппаратом в кепке с надписью Свобода прессы

В демократических обществах, открытых всему новому, следует тщательно обдумать, что конкретно означает свобода и как ее можно защитить. Об этом канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel) заявила в приветственном обращении к участникам ежегодной конференции Global Media Forum (GMF), открывшейся в Бонне в понедельник, 14 июня.

У свободы выражения мнений есть границы и в цифровом, и в аналоговом мире, указала глава правительства ФРГ. О выходе за эти границы можно говорить, если основополагающие права и свободы других оказываются нарушены, объяснила она.

Поиск баланса между защитой личных прав и свободой обмена данными в цифровую эпоху не является легкой задачей, признала Меркель. Канцлер выразила надежду на активные и творческие дискуссии в рамках форума с целью представить облик цифрового будущего. Она особо выделила значительное развитие медиаландшафта, вызванное цифровыми технологиями и социальными сетями.

Глава ХДС указал на важность независимой журналистики

В свою очередь, председатель Христианско-демократического союза (ХДС) Армин Лашет (Armin Laschet) подчеркнул беспрецедентную значимость независимой и основанной на фактах журналистики. Во времена пандемии COVID-19 особенно важно, чтобы такие журналисты боролись с дезинформацией и служили ориентиром, заявил он.

Человечество еще не раз столкнется с фейками в последующие годы, считает Лашет. По его словам, такое явление уже можно наблюдать в вопросах защиты климата.

Лидер ХДС, являющийся также кандидатом в кацлером Германии от этой партии, дал интервью DW, в котором, в частности, ответил на вопросы касательно ситуации в Беларуси и строительства газопровода "Северный поток - 2 ". Оно будет вскоре опубликовано на сайте DW.

Что обсуждают на Global Media Forum

Конференция GMF проходит в 13-й раз, в 2021 году - под девизом "Прорыв и инновации". Ее участники намерены обсудить борьбу с дезинформацией и популизмом, а также личную безопасность журналистов. В рамках мероприятия ожидаются выступления сопредседательницы партии "Союз-90"/"зеленые" Анналены Бербок (Annalena Baerbock), которая вместе с Лашетом является кандидатом на пост главы правительства, а также известных представителей гражданского общества, культуры и науки.

Кроме того, будет вручена премия Deutsche Welle "За свободу слова" (Freedom of Speech Award). В этом году награда присуждена журналистке Тоборе Овуори из Нигерии - автору расследований о торговле людьми.

Онлайн-трансляция конференции GMF-2021

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    Автор: Сабрина Пабст, Беате Хинрикс


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