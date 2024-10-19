Канцлер ФРГ выступил за продолжение поставок оружия в Турцию

Канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступили за продолжение поставок европейского оружия Турции. Соответствующие заявления они сделали в ходе совместной пресс-конференции в Стамбуле в субботу, 19 октября.

"Турция - член НАТО, и поэтому мы продолжаем принимать решения, которые ведут к конкретным поставкам. Это само собой разумеется", - приводит слова Шольца агентство dpa. Эрдоган также заявил об интересе к закупке европейских вооружений со стороны Анкары. "Мы хотим наконец-то оставить в прошлом проблемы, с которыми мы сталкивались в ходе закупок оборонной продукции, и расширить наше сотрудничество", - сказал турецкий лидер.

В частности, речь зашла об истребителях Eurofighter европейского производства, которые рассчитывает получить Турция. Как отмечает dpa, в производстве самолетов также участвует Германия, поэтому для их поставок требуется согласие ее руководства. Шольц заявил, что переговоры по этому поводу с Анкарой ведет Великобритания. На данный момент, помимо европейских стран, Eurofighter стоят на вооружении у армий Катара, Кувейта, Саудовской Аравии и Омана.

Поставки оружия из Германии в Турцию были существенно сокращены в 2019 году, когда турецкие войска начали наступление на севере Сирии. Споры о допустимости оружейного экспорта туда ведутся также из-за ситуации с правами человека в стране. Однако, как сообщал журнал Der Spiegel, в сентябре 2024 года был одобрен экспорт немецкого оружия в Турцию на сумму не менее 236 млн евро, в том числе зенитных ракет и торпед.

Шольц и Эрдоган прокомментировали продолжающуюся операцию Израиля в секторе Газа

Комментируя продолжающийся конфликт на Ближнем Востоке, Шольц прямо заявил: "Не секрет, что у нас разные взгляды на Израиль". "Убийственная террористическая атака ХАМАС 7 октября была ужасным преступлением и, конечно же, принесла страшные страдания жителям Газы", - сказал глава германского правительства. Он подчеркнул, что "каждый должен быть в состоянии защититься от подобного нападения".

Эрдоган, со своей стороны, в очередной раз призвал сделать все, "чтобы оказать необходимое давление на Израиль" и положить конец его "агрессивной политике".

Шольц, однако, также указал на схожесть в позициях двух государств. "Мы согласны с тем, что деэскалация, прекращение огня и политические решения необходимы для предотвращения пожара на Ближнем Востоке", - заявил он, отметив необходимость решения проблемы путем создания двух государств: израильского и палестинского. "Мы продолжаем прилагать усилия для достижения этой цели, несмотря на все неудачи, которые мы наблюдаем", - добавил канцлер.