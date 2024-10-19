  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в УкраинеВыборы в США - 2024Ситуация в Беларуси
ПолитикаГермания

Канцлер ФРГ выступил за продолжение поставок оружия в Турцию

Алексей Волошинов
19 октября 2024 г.

Олаф Шольц и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили в Стамбуле поставки европейского оружия Турции и конфликт на Ближнем Востоке. Канцлер Германии назвал экспорт вооружений Анкаре логичным.

https://p.dw.com/p/4lzMS
Канцлер ФРГ Олаф Шольц и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на совместной пресс-конференции в Стамбуле
Олаф Шольц и Реджеп Тайип Эрдоган на совместной пресс-конференции в СтамбулеФото: Ozan Kose/AFP/Getty Images

Канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступили за продолжение поставок европейского оружия Турции. Соответствующие заявления они сделали в ходе совместной пресс-конференции в Стамбуле в субботу, 19 октября.

"Турция - член НАТО, и поэтому мы продолжаем принимать решения, которые ведут к конкретным поставкам. Это само собой разумеется", - приводит слова Шольца агентство dpa. Эрдоган также заявил об интересе к закупке европейских вооружений со стороны Анкары. "Мы хотим наконец-то оставить в прошлом проблемы, с которыми мы сталкивались в ходе закупок оборонной продукции, и расширить наше сотрудничество", - сказал турецкий лидер.

В частности, речь зашла об истребителях Eurofighter европейского производства, которые рассчитывает получить Турция. Как отмечает dpa, в производстве самолетов также участвует Германия, поэтому для их поставок требуется согласие ее руководства. Шольц заявил, что переговоры по этому поводу с Анкарой ведет Великобритания. На данный момент, помимо европейских стран, Eurofighter стоят на вооружении у армий Катара, Кувейта, Саудовской Аравии и Омана.

Поставки оружия из Германии в Турцию были существенно сокращены в 2019 году, когда турецкие войска начали наступление на севере Сирии. Споры о допустимости оружейного экспорта туда ведутся также из-за ситуации с правами человека в стране. Однако, как сообщал журнал Der Spiegel, в сентябре 2024 года был одобрен экспорт немецкого оружия в Турцию на сумму не менее 236 млн евро, в том числе зенитных ракет и торпед.

Шольц и Эрдоган прокомментировали продолжающуюся операцию Израиля в секторе Газа

Комментируя продолжающийся конфликт на Ближнем Востоке, Шольц прямо заявил: "Не секрет, что у нас разные взгляды на Израиль". "Убийственная террористическая атака ХАМАС 7 октября была ужасным преступлением и, конечно же, принесла страшные страдания жителям Газы", - сказал глава германского правительства. Он подчеркнул, что "каждый должен быть в состоянии защититься от подобного нападения".

Эрдоган, со своей стороны, в очередной раз призвал сделать все, "чтобы оказать необходимое давление на Израиль" и положить конец его "агрессивной политике".

Шольц, однако, также указал на схожесть в позициях двух государств. "Мы согласны с тем, что деэскалация, прекращение огня и политические решения необходимы для предотвращения пожара на Ближнем Востоке", - заявил он, отметив необходимость решения проблемы путем создания двух государств: израильского и палестинского. "Мы продолжаем прилагать усилия для достижения этой цели, несмотря на все неудачи, которые мы наблюдаем", - добавил канцлер.

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и канцлер ФРГ Олаф Шольц в Стамбуле, 19 октября 2024 года

Шольц в Турции. Что он хочет обсудить с Эрдоганом?

Шольц в Турции. Что он хочет обсудить с Эрдоганом?

Канцлер ФРГ Олаф Шольц прибыл в Турцию. По мнению экспертов, ему есть что обсудить с турецким президентом Эрдоганом, хотя интересы у стран очень разные. Главные темы - беженцы и поставки немецкого оружия Анкаре.
Политика19 октября 2024 г.
Олаф Шольц в Гамбурге, 2013 год

Олаф Шольц - партбилет, портфель, карьера

Олаф Шольц - партбилет, портфель, карьера

Олаф Шольц гребет, бегает, отбивается от овчарки, лезет на стену, пьет пиво, сдает кровь и занимается политикой - в фотогалерее DW.
Культура27 марта 2024 г.26 фото
external

Байден оставит Украину на попечение ФРГ? Что известно о военных Северной Кореи в РФ

Байден оставит Украину на попечение ФРГ? Что известно о военных Северной Кореи в РФ

С недельным опозданием президент США Джо Байден всё-таки прибыл с официальным визитом в Германию. Как считают наблюдатели, уход Байдена может ознаменовать конец целой эпохи, так как он был одним из последних ярых сторонников трансатлантических связей. Между тем разведка Южной Кореи заявила, что КНДР отправит 12 тысяч военных для поддержки России в войне с Украиной.
Политика18 октября 2024 г.30:00 мин.
Показать еще