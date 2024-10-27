Канцлер ФРГ - за увеличение экспорта вооружений в Индию

Германия хочет создать для Индии альтернативные возможности для закупки вооружений, чтобы сократить ее зависимость от российских поставок.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) намерен увеличить объем поставок вооружений из Германии в Индию, несмотря на критику правозащитников по ситуации с правами человека в этой стране и конфликты Индии с ядерными державами Пакистаном и Китаем, пишет агентство dpa в воскресенье, 27 октября.

Накануне глава германского правительства завершил трехдневный визит в Индию. По его итогам Шольц отметил, что "сотрудничество с Индией в сфере вооружений в будущем будет играть более заметную роль - и это правильно". Намерение расширить поставки в страну германских вооружений он объяснил "прагматичной политикой" и желанием укрепить "суверенитет и независимость" ядерной державы.

26 октября Шольц встретился с моряками, проходящими службу на корабле снабжения ВМС ФРГ Frankfurt am Main, который сейчас находится в Индо-Тихоокеанском регионе вместе с фрегатом Baden-Württemberg.

Импорт вооружений Индией

По данным Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI), Индия сегодня является крупнейшим импортером вооружений в мире. В период с 2019 по 2023 годы доля этой южноазиатской страны в мировом объеме импорта вооружений составляла 9,8%. Больше трети закупок Индией оружия (36%) приходилось на Россию, хотя за последнее время доля российских поставок в индийском импорте вооружений сократилась.

Как пишет dpa, Германия, являющаяся пятым по величине поставщиков оружия на мировом рынке, хочет сделать свой вклад в то, чтобы доля индийского импорта вооружений, приходящегося на РФ, и далее уменьшалась.

"Зависимость Индии от военных товаров (из России. - Ред.) - одна из причин, по которой Индия, несмотря на агрессивную войну РФ против Украины, не отклоняется от своего партнерства с Россией. Создание альтернативы (в плане поставок вооружений. - Ред.),с точки зрения федерального правительства Германии, имеет важное стратегическое значение", - поясняет деловое издание Handelsblatt .

Во время визита в Индию Олаф Шольц отметил, что никаких конкретных соглашений в этой связи достигнуто не было. Однако фундамент для более тесного сотрудничества с Нью-Дели в военной области заложен и "немецкие компании сейчас ведут переговоры по различным проектам", добавил он. Шольц подчеркнул, что "очень рад" такому развитию, указывает dpa.

Какие немецкие фирмы хотят участвовать в экспорте военных товаров в Индию

По информации агентства, конкретно речь идет об участии предприятия Thyssenkrupp Marine Systems в строительстве шести подводных лодок для индийского военного флота. В этой связи уже был подписан документ, закрепляющий намерения сторон воплотить проект, однако окончательное решение правительство Индии еще не приняло.

Кроме того, в 2023 году правительство ФРГ дало добро на участие немецких компаний в производстве танков для Индии. Так, в сентябре 2023-го министр экономики ФРГ Роберт Хабек (Robert Habeck) в письме бундестагу уведомил о разрешении на поставку двух дизельных двигателей марки MTU для прототипа легкого бронетранспортера, который Индия разрабатывает для использования в горных районах на границах с Пакистаном и Китаем, пишет dpa. Заявку на экспорт подала тогда компания Rolls-Royce Solutions Friedrichshafen. Еще четыре немецкие компании получили лицензии на экспорт деталей двигателей, производственную документацию и систему охлаждения.

В первом полугодии 2024 года в Германии был одобрен экспорт вооружений в Индию на сумму в 153,75 млн евро. Таким образом, Индия является четвертым по важности импортером немецкого оружия, напоминает dpa.