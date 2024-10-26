ФРГ договорилась с Индией об импорте "зеленого" водорода

При переводе экономики на "зеленые" рельсы Германия делает ставку на Индию как поставщика водорода для нужд германской промышленности.

Германия и Индия намерены углублять сотрудничество в сфере продвижения водорода как нового "зеленого" источника энергии в промышленности. Соответствующий документ - так называемая дорожная карта - был подписан в Нью-Дели на полях межправительственных консультаций германской и индийской стороны, сообщают мировые агентства в субботу, 26 октября.

Использование водорода на рынке энергоносителей расценивается в Германии как важный шаг на пути к переводу экономики на "зеленые" рельсы. В частности, при помощи H2 Берлин надеется добиться климатической нейтральности в таких сферах, как сталелитейная промышленность и производство цемента.

Сотрудничество Германии и Индии в сфере использования H2

Одна из целей сотрудничества ФРГ и Индии в водородной сфере - в долгосрочной перспективе увеличить экономическую привлекательность использования H2 в промышленности и поддержать торговлю в этой области. "За счет низких цен на электричество, произведенное из возобновляемых источников, у Индии есть потенциал стать производителем "зеленого" водорода, успешно конкурирующим с другими производителями на мировом рынке", - подчеркнул вице-канцлер ФРГ, министр экономики и защиты климата Германии Роберт Хабек (Robert Habeck) в ходе визита в Нью-Дели.

Одна из водородных заправок в Германии Фото: ESWE Verkehr

Кроме того, Германия и Индия хотят развивать сотрудничество в области исследований и разработок и создавать больше возможностей для налаживания контактов между компаниями, работающими в сфере водородной промышленности. Берлин также намерен способствовать строительству в Индии терминалов для экспорта аммония, произведенного экологически чистым путем.

Между тем конкретные объемы поставок водорода из Индии в Германии на текущих межправительственных консультациях определены не были, уточняет агентство Reuters.

Потребности Германии в водороде

К 2030 году Индия планирует создать мощности по производству водорода в объеме пяти миллионов тонн в год. Что касается Германии, то, согласно "Стратегии импорта водорода и водородных деривативов" - 35-страничному документу, утвержденному правительством ФРГ в июле 2024 года, - в 2030 году ежегодная потребность немецкой экономики в водороде может составить от 95 до 130 тераватт-часов (что приблизительно соответствует 9,5-13 млрд кубометров природного газа). Ожидается, что от 50% до 70% этого объема придется импортировать, преимущественно - морским путем.

Доступность водорода на мировом рынке

Некоторые наблюдатели сомневаются, что в ближайшее время водород станет доступен на мировом рынке по привлекательным ценам. Неясно также, захочет ли Индия экспортировать его в больших количествах, учитывая высокие темпы собственного экономического роста, указывает Reuters.

Как пояснил Роберт Хабек, подписанная в Нью-Дели дорожная карта "не означает, что сейчас все будут делать правительства". "Она определила различные области работы, которыми будут заниматься. Но в конечном счете к этой работе должны присоединиться ученые студенты, предприятия", - добавил он.