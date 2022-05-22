 Канцлер ФРГ Шольц обещает Африке всестороннюю помощь | Новости из Германии о Германии | DW | 22.05.2022

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Германия

Канцлер ФРГ Шольц обещает Африке всестороннюю помощь

Олаф Шольц совершает первую поездку по африканскому континенту в качестве канцлера Германии. Фоном для визита стало влияние России на цены на энергоносители и продовольствие.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц и президент Сенегала Маки Саль

Олаф Шольц и Маки Саль

Канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) отправился в воскресенье, 22 мая, в свою первую поездку по Африке в качестве главы германского правительства. Первой его остановкой стал Сенегал - страна, которая в настоящее время председательствует в Африканском союзе, куда входят 55 стран, и имеет крупные запасы природного газа. В своем выступлении по прибытии в Дакар Олаф Шольц пообещал помощь странам африканского континента, пострадавшим от мирового продовольственного кризиса, и предложил Сенегалу сотрудничество в области добычи газа. Подобную совместную деятельность имеет смысл "интенсивно продолжать", заявил канцлер ФРГ после переговоров с президентом Сенегала Маки Салем в Дакаре.

За расширение сотрудничества и налаживание поставок газа в ЕС

Речь идет о разработке газового месторождения у побережья Западной Африки, в которой участвуют Мавритания и Сенегал. Салл подчеркнул, что Сенегал готов поставлять газ в Европу. В свою очередь Шольц выразил готовность к расширению сотрудничества в области возобновляемых источников энергии. В конце своего пребывания в Дакаре глава правительства ФРГ посетил солнечную электростанцию. 

Блокада Россией экспорта пшеницы из Украины привела к росту цен на продукты питания и усугубила продовольственный кризис, особенно в таких восточноафриканских странах, как Сомали, Эфиопия и северная часть Кении, пострадавших от сильной засухи. Шольц уверил, что правительство Германии будет продолжать поддерживать программы помощи и активно работать над тем, чтобы наладить экспорт зерна в Африку.

Следующие остановки канцлера ФРГ в Африке

Другие остановки в трехдневной поездке Шольца запланированы в Нигере, одной из беднейших стран мира, и Южно-Африканской Республике, самом значимом партнере Германии на африканском континенте к югу от Сахары. В Нигере канцлер намерен встретиться с военнослужащими вооруженных сил ФРГ. Двумя днями ранее бундестаг продлил миссии бундесвера по обучению местных сил в Мали и Нигере на один год.

ЮАР считается ключевым партнером Германии на африканском континенте. С ней ФРГ поддерживает тесные экономические, политические и культурные связи. ЮАР является единственным африканским членом G20.

Германия осудила присутствие в Мали наемников из РФ

Канцлер Германии резко раскритиковал присутствие российских наемников в соседствующей с Сенегалом республике Мали. В этом западноафриканском государстве присутствует частная военная компания (ЧВК) Вагнера.

Кроме того, Шольц в ходе своей поездки намерен обсудить позицию многих африканских стран, до сих пор воздерживающихся от отчетливого осуждения войны России против Украины. При голосовании в Генеральной ассамблее ООН по вопросу порицания войны РФ в Украине 141 из 193 стран-членов ООН проголосовали "за", пять - "против", включая африканскую страну Эритрею. Среди 35 воздержавшихся были Китай, Индия и Бразилия, а также 17 африканских государств, в том числе ЮАР и Сенегал. Президент Сенегала Саль заявил, что его страна осуждает российскую агрессию, но не хочет быть стороной конфликта. Он рассчитывает на решение проблемы путем переговоров.

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    Автор: Нина Вуттке, Ольга Солонарь


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