Ангола объявила о выходе из ОПЕК

Ангола заявила, что несогласна с политикой ОПЕК по введению квот на добычу нефти. В связи с этим Луанда объявила, что выходит из картеля.

На фоне конфликта в Организации стран - экспортеров нефти (ОПЕК) вокруг квот на добычу нефти Ангола объявила о выходе из этой организации. Как заявил в телеэфире в четверг, 21 декабря, ангольский министр минеральных ресурсов, нефти и газа Диамонтину Азеведу, членство в ОПЕК не отвечает национальным интересам страны, которая намерена сосредоточиться на своих собственных целях.

Азеведу подверг критике тот факт, что Ангола "до сих пор не имела никакого влияния" на квоты, регулярно устанавливаемые ОПЕК, но должна придерживаться их и нести на себе последствия принятых картелем решений. Если бы Ангола оставалась его членом, то рано или поздно ее бы могли заставить сократить добычу нефти, что противоречит интересам страны, подчеркнул министр.

Цены на нефть продолжают снижаться

После объявления Луанды о выходе из ОПЕК цены на нефть продолжили падение, передает агентство Reuters. Нефть марки Brent подешевела более чем на два процента до 78,11 доллара за баррель.

В последние месяцы ОПЕК и десять ее стран-партнеров, объединенные в группу ОПЕК+, неоднократно сокращали объемы добычи нефти с целью поднять цены на мировом рынке. Однако этой цели так и не удалось достичь из-за слабого спроса. Тем не менее нынешние цены на нефть (от 70 до 80 долларов за баррель) превышают средний уровень за последние пять лет.

На последнем заседании ОПЕК в конце ноября Ангола и еще один африканский участник картеля - Нигерия уже выражали свое недовольство введением квот. Из-за разногласий внутри организации принятие соответствующего решения было отложено на несколько дней, впоследствии Саудовская Аравия и Россия объявили о дальнейшем сокращении объемов добычи, а другие страны последовали их примеру, сократив объемы в меньшей степени.

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