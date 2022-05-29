Siemens реализует в Египте масштабный железнодорожный проект

Немецкая компания Siemens Mobility, дочерняя фирма конгломерата Siemens, подписала контракт с правительством Египта на строительство 2000-километровой сети высокоскоростных железных дорог. Вечером в субботу, 28 мая, она объявила, что поставит в эту страну 41 высокоскоростной поезд, 94 региональных поезда и 41 грузовой локомотив. Контрактом также предусмотрено строительство восьми железнодорожных станций и их техническое обслуживание в течение 15 лет, говорится в сообщении.

"Благодаря нашим новейшим технологиям, разработанным для подвижного состава, сигнализации и технического обслуживания Египет получит шестую по величине и самую современную сеть высокоскоростных железных дорог в мире", - заявил генеральный директор конгломерата Siemens AG Роланд Буш (Roland Busch) на церемонии подписания контракта.

Siemens Mobility работает над реализацией этого мегапроекта совместно с египетскими строительными компаниями Orascom Construction и The Arab Contractors. Доля дочерней компании Siemens в проекте составляет 8,1 млрд евро, что включает первоначальный контракт на 2,7 млрд евро для первой линии, подписанный в 2021 году.

Президент Египта объявил о начале новой эры для железных дорог страны

Современная сеть высокоскоростных железных дорог протяженностью около 2000 километров соединит 60 городов страны. Поезда будут способны двигаться по этой линии со скоростью до 230 километров в час. По данным Siemens Mobility, пользование новой железнодорожной сетью будет доступно примерно для 90 процентов населения Египта. Как заявила компания, новая железнодорожная сеть будет полностью электрифицирована, благодаря чему выбросы CO2 в атмосферу сократятся на 70 процентов по сравнению с существующим автобусным или автомобильным транспортом.

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, присутствовавший на церемонии подписания, назвал новую железнодорожную сеть "ценным дополнением к транспортной системе Египта" и "началом новой эры для железнодорожной системы Египта, Африки и Ближнего Востока".

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