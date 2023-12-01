Россия и Саудовская Аравия продолжат сокращать добычу нефти

Россия летом обязалась с сентября и до конца нынешнего года сохранять сокращение экспорта на 300 тысяч баррелей в сутки. После встречи ОПЕК+ она объявила о ежесуточном сокращении в 500 тысяч баррелей до марта 2024-го.

Саудовская Аравия продлит до марта 2024 года добровольное сокращение объемов добычи нефти на 1 млн баррелей в сутки (б/с). Москва в свою очередь в этот же период уменьшит добычу на 0,5 млн баррелей в сутки вместо нынешних 300 000 б/с. С таким заявлением выступили страны по завершении виртуальной встречи государств - членов ОПЕК+ вечером в четверг, 30 ноября.

Другие члены ОПЕК+ - Объединенные Арабские Эмираты, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман - тоже сократят добычу, хотя в менее значительных объемах, пишет агентство Bloomberg. Цены на сырую нефть падают с сентября из-за слабого мирового спроса, а сокращение объемов добычи некоторыми странами ОПЕК+ в последние месяцы с целью повышения цен не привело к желаемому восстановлению, констатирует агентство AFP.

Сокращение добычи нефти Россией

Как напоминает газета "Коммерсант" , с лета 2023 года между государствами, входящими в ОПЕК+, действовала договоренность о совместном сокращении добычи на 1,4 млн б/с. При этом меру анонсировали как временную.

Россия обязалась летом сократить экспорт на 500 тысяч б/с, а с сентября и до конца года сохранять сокращение экспорта в 300 тысяч б/с. "К концу года условия для продолжения сокращения добычи стали менее благоприятными - спрос на нефть в мире не растет так быстро, как ожидалось, а добыча конкурентов, не входящих в ОПЕК+ (прежде всего США), увеличивается", - отмечает издание.

Приглашение Бразилии в ОПЕК+

Членами ОПЕК+ являются, кроме 13 крупнейших стран-экспортеров нефти во главе с Саудовской Аравией из организации ОПЕК, десять стран-партнеров, в том числе Россия. Ранее ОПЕК сообщила, что с 2024 года в заседаниях группы ОПЕК+ будет также принимать участие Бразилия.

Министр горнодобывающей промышленности и энергетики Бразилии Алешандри Силвейра де Оливейра принял участие во встрече ОПЕК+ 30 ноября. Говоря о приглашении присоединиться к ОПЕК+, он назвал это "исторической возможностью", однако добавил, что Бразилиа проверит условия своего участия "в деталях".

Бразилия входит в десятку самых крупных в мире производителей нефти и является самым крупным производителем нефти в Латинской Америке. По данным национального регулятора, добыча нефти в стране сейчас превышает 3 млн баррелей в сутки.

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