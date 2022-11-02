Канцлер ФРГ и президент Турции осудили ядерную риторику РФ

Канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz) и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время телефонного разговора осудили ядерную риторику России. Беседа лидеров двух стран состоялась во вторник, 1 ноября, сообщил официальный представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт (Steffen Hebestreit). "Канцлер ФРГ и президент Турции согласились, что ядерная риторика России безответственна", - отметил Хебештрайт.

Шольц решительно отверг обвинения России в том, что Украина якобы готовится применить так называемую "грязную бомбу".

Кроме того, стороны затронули в своей беседе "зерновую сделку". Канцлер ФРГ высоко оценил усилия Турции по обеспечению дальнейшего экспорта украинского зерна в рамках соглашения.

Шольц в беседе с Зеленским назвал обвинения РФ против Киева беспочвенными

Глава правительства ФРГ накануне в разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским высказал мнение, что обвинения России против Киева по поводу применения "грязной бомбы" беспочвенны. Кроме того, Шольц осудил продолжающиеся целенаправленные обстрелы российскими войсками гражданских объектов инфраструктуры в Украине.

После обвинений со стороны России в том, что Киев готовится применить "грязную бомбу", инспекторы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) 31 октября по запросу украинского правительства приступили к проверке двух ядерных объектов в Украине. Предварительный отчет об инспекции пообещали обнародовать до конца текущей недели.

РФ неоднократно заявляла, что может применить ядерное оружие

Между тем в последние несколько недель президент РФ Владимир Путин и другие представители российской власти неоднократно повторяли, что Москва может использовать ядерное оружие в ситуациях, оговоренных в ее ядерной доктрине. В этом документе указано, что Россия может применить ядерное оружие в ответ на нападение на нее или ее союзников с применением ядерного оружия или другого оружия массового поражения либо в случае агрессии с обычным оружием, если "под угрозу поставлено само существование государства".

В конце октября Владимир Путин заявил на пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай", что Украина якобы планирует взорвать "грязную бомбу" и обвинить в этом Россию. "Загрузили в "Точку-У" или куда-нибудь еще, подорвали где-нибудь это устройство, сказали, что это Россия сделала - нанесла ядерный удар. Но нам не нужно этого делать. У нас смысла нет никакого - ни политического, ни военного", - сказал он. В то же время президент США Джо Байден скептически оценил эти слова Путина, назвав его подход "очень опасным".

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