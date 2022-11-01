МАГАТЭ до 6 ноября представит выводы об инспекциях в Украине

Рафаэль Гросси пообещал позднее на этой неделе обнародовать первоначальные выводы об инспекциях по запросу Киева в ответ на обвинения Москвы о возможном производстве "грязных бомб".

Специалисты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) начали - и вскоре завершат - проверочные мероприятия на двух объектах в Украине после письменного запроса украинского правительства о направлении туда групп инспекторов. Об этом в понедельник, 31 октября, сообщил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

Он указал, что позднее на этой неделе представит первоначальные выводы об инспекциях на этих двух объектах.

Запрос Киева был сделан после того, как РФ выступила с утверждениями о возможном производстве "грязных бомб" на этих двух объектах, деятельность которых осуществляется на условии гарантий МАГАТЭ и при регулярных посещениях инспекторов агентства. Цель подобных визитов - выявить любую возможную незаявленную ядерную деятельность и материалы, связанные с разработкой "грязных бомб", уточнили в организации. МАГАТЭ проинспектировало один из этих двух объектов месяц назад и не обнаружило там незаявленной ядерной деятельности или материалов, добавили в агентстве.

В МАГАТЭ также указали, что представители организации на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) были проинформированы о недавнем освобождении одного из двух украинских сотрудников станции, которые были задержаны около двух недель назад. По полученным сведениям, он находится в добром здравии. Гросси приветствовал факт освобождения и призвал к скорейшему освобождению другого сотрудника.

Гросси провел переговоры для скорейшего внедрения зоны ядерной безопасности вокруг ЗАЭС

Кроме того, Рафаэль Гросси выразил серьезную обеспокоенность по поводу "все более сложных и стрессовых условий работы украинского обслуживающего персонала станции", говорится в заявлении. Из него следует, что Россия предложила сотрудникам подписать новые трудовые контракты, заменив ими действующие - с украинским национальным оператором "Энергоатом".

В Международном агентстве по атомной энергии в этой связи опасаются, что подобная ситуация может повлиять как на наличие ведущего персонала, так и на принятие оперативных решений, что потенциально негативно отразится на ядерной безопасности, увеличивая риск ядерной аварии на крупнейшей в Европе ЗАЭС.

В качестве примера инцидента, который угрожал ядерной безопасности в ходе текущего конфликта, в организации назвали взрыв мины, оборвавший основную линию электроснабжения одного из реакторов. Кроме того, по оценкам экспертов, в последние дни - после периода снижения военной активности - вблизи станции вновь велись обстрелы.

Запорожская АЭС (фото из архива) Фото: Alexander Ermochenko/REUTERS

В последние недели Рафаэль Гросси провел переговоры на высоком уровне - как с Украиной, так и с Россией - с целью скорейшего внедрения зоны ядерной безопасности вокруг ЗАЭС.

МАГАТЭ представит выводы Совету управляющих и общественности

Глава МАГАТЭ 27 октября указывал, что инспекторы "проведут независимые проверки" на двух объектах для обнаружения любого "перенаправления ядерного материала".

"Как только наши проверки будут завершены, мы оценим результаты и сообщим о наших выводах в соответствии с нашей стандартной практикой. Однако, зная об интересе и срочности этого вопроса, агентство также представит наши выводы Совету управляющих МАГАТЭ и сразу после этого общественности", - отмечал Гросси.

Шойгу обзвонил министров обороны США, Франции, Турции, Великобритании, Индии и Китая

Ранее президент России Владимир Путин, выступая на Валдайском форуме, заявил, что Россия поддерживает инициативу МАГАТЭ проверить ядерные объекты Украины. "Мы за, это нужно сделать как можно быстрее, как можно шире", - сказал он.

Этому предшествовали несколько дней, на протяжении которых официальные лица России неоднократно заявляли о якобы планах Киева провести провокацию с "грязной бомбой". Министр обороны России Сергей Шойгу, в том числе сообщил об этом министрам обороны США, Франции, Турции, Великобритании, Индии и Китая.

В Киеве последовательно отвергают подобные утверждения, подчеркивая, что Россия может готовить почву для собственного применения такой бомбы. "Если Россия звонит и говорит, что Украина якобы что-то готовит, это означает одно: Россия все это уже подготовила. Поэтому, когда сегодня министр обороны России устраивает телефонную карусель и звонит министрам с рассказами о так называемой "грязной" ядерной бомбе, все все прекрасно понимают. Понимают, кто является источником всего грязного, что можно представить в этой войне", - отметил президент Украины Владимир Зеленский.

Столтенберг: Россия не должна использовать выдуманные предлоги

"Россия не должна использовать выдуманные предлоги для дальнейшей эскалации. Утверждения, что Украина планирует применить на своей территории "грязную бомбу" с радиоактивным материалом, - абсурдны", - сказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

"Грязная бомба" - это неядерный снаряд, начиненный радиоактивными веществами, при взрыве которого не происходит ядерной реакции, но который приводит к радиоактивному загрязнению территории.

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