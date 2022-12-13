Шольц допустил возобновление сотрудничества с РФ после войны

После окончания войны в Украине Германия может дать России шанс на возобновление сотрудничества, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц. Пока агрессия продолжается, РФ ждет ужесточение санкций, подчеркнул он.

После окончания войны России против Украины Германия может возобновить экономическое сотрудничество с РФ. Об этом заявил федеральный канцлер Олаф Шольц (Olaf Scholz)в понедельник, 12 декабря, выступая на праздновании 70-летнего юбилея Восточного комитета немецкой экономики.

"Ясно, что сейчас мы сворачиваем те отношения, которые у нас были, - цитирует слова Шольца агентство dpa. - Однако России, которая закончит войну, и гражданам России, стремящимся к иному будущему для себя, также нужен шанс на то, что в другое время можно будет снова начать экономическое сотрудничество".

"Но только не сейчас. Сейчас мы ужесточаем санкции", - подчеркнул канцлер ФРГ. По его словам, важно, что Германия начала вводить штрафные меры в отношении РФ с 2014 года, когда та аннексировала Крым. В то же время Шольц напомнил, что Россия и после войны останется самой большой страной в Европе, и нужно "готовиться к этому времени".

Шольц: Путин разрушает будущее России

По словам главы германского правительства, цель агрессивной войны президента РФ Владимира Путина против Украины - новый раздел Европы на сферы влияния и восстановление империи. Для этого Кремль отдает приказы о разрушении инфраструктуры Украины и ударах по мирным гражданам страны, что является грубейшим нарушением имеждународного права, указал канцлер.

"Поэтому Россия не должна выиграть эту войну. И Россия ее не выиграет", - подчеркнул Шольц. Он также сказал, что Путин разрушает не только Украину, но и будущее РФ, и ему придется "объяснить это перед своей страной и своим народом".

ФРГ будет избегать односторонней зависимости

Выступая на том же мероприятии, Шольц заявил, что видит будущее устройство мира в XXI веке не биполярным, с доминированием США и Китая, а многополярным. По словам канцлера, это даст Германии возможность диверсифицировать свои экономические контакты, чтобы в перспективе избежать риска оказаться в односторонней зависимости от чьих-то ресурсов или технологий.

Шольц добавил, что такая диверсификация будет прописана в стратегии национальной безопасности, которую хочет принять правительство ФРГ.

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