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Канцлер ФРГ Олаф Шольц
Канцлер ФРГ Олаф ШольцФото: Michael Sohn/AP Photo/picture alliance
ПолитикаГермания

Шольц допустил возобновление сотрудничества с РФ после войны

Олег Соколенко
3 ч. назад

После окончания войны в Украине Германия может дать России шанс на возобновление сотрудничества, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц. Пока агрессия продолжается, РФ ждет ужесточение санкций, подчеркнул он.

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После окончания войны России против Украины Германия может возобновить экономическое сотрудничество с РФ. Об этом заявил федеральный канцлер Олаф Шольц (Olaf Scholz)в понедельник, 12 декабря, выступая на праздновании 70-летнего юбилея Восточного комитета немецкой экономики.

"Ясно, что сейчас мы сворачиваем те отношения, которые у нас были, - цитирует слова Шольца агентство dpa. - Однако России, которая закончит войну, и гражданам России, стремящимся к иному будущему для себя, также нужен шанс на то, что в другое время можно будет снова начать экономическое сотрудничество".

"Но только не сейчас. Сейчас мы ужесточаем санкции", - подчеркнул канцлер ФРГ. По его словам, важно, что Германия начала вводить штрафные меры в отношении РФ с 2014 года, когда та аннексировала Крым. В то же время Шольц напомнил, что Россия и после войны останется самой большой страной в Европе, и нужно "готовиться к этому времени".

Шольц: Путин разрушает будущее России

По словам главы германского правительства, цель агрессивной войны президента РФ Владимира Путина против Украины - новый раздел Европы на сферы влияния и восстановление империи. Для этого Кремль отдает приказы о разрушении инфраструктуры Украины и ударах по мирным гражданам страны, что является грубейшим нарушением имеждународного права, указал канцлер.

"Поэтому Россия не должна выиграть эту войну. И Россия ее не выиграет", - подчеркнул Шольц. Он также сказал, что Путин разрушает не только Украину, но и будущее РФ, и ему придется "объяснить это перед своей страной и своим народом".

ФРГ будет избегать односторонней зависимости

Выступая на том же мероприятии, Шольц заявил, что видит будущее устройство мира в XXI веке не биполярным, с доминированием США и Китая, а многополярным. По словам канцлера, это даст Германии возможность диверсифицировать свои экономические контакты, чтобы в перспективе избежать риска оказаться в односторонней зависимости от чьих-то ресурсов или технологий.

Шольц добавил, что такая диверсификация будет прописана в стратегии национальной безопасности, которую хочет принять правительство ФРГ.

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