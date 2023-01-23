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Мемориал на месте обнаружения останков детей коренных народовФото: Mert Alper Dervis/AA/picture alliance
ОбществоКанада

Канада выплатит компенсацию индейцам за культурный геноцид

Даниил Сотников
58 мин. назад

Канадские власти договорились с представителями коренных народов о компенсации за издевательства и ущемление культурных прав в прошлом.

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Власти Канады согласились выплатить 2,8 млрд канадских долларов (1,44 млрд евро) представителям коренных жителей страны в качестве компенсации за издевательства и ущемление их культурных и языковых прав в прошлом, сообщило канадское правительство 21 января.

Групповой иск к властям Канады подали в 2012 году 325 представителей коренных общин, которые требовали компенсации за геноцид в отношении их языка и культуры в период с XIX века по конец XX века. Теперь достигнутое сторонами соглашение должен одобрить Федеральный суд страны.

Предполагается, что деньги будут перечислены в специальный фонд, использовать который коренные жители смогут по своему усмотрению. "Канаде потребовалось слишком много времени, чтобы признать свою историю, признать геноцид, который она совершила, и признать коллективный вред, причиненный нашим народам школами-интернатами", - прокомментировал решение один из истцов, представитель коренных народов Гарри Фещук.

"Культурный геноцид" в отношении коренных народов Канады

С 1881 по 1996 годы в Канаде более 150 тысяч детей представителей коренных народов были разлучены со своими семьями и отправлены в школы-интернаты. Многие из них подвергались голоду, избиениям и сексуальному насилию в рамках системы, которую Канадская комиссия по установлению истины и примирению назвала "культурным геноцидом". Подросткам было запрещено говорить на языках своих предков и практиковать свои традиции. Последняя из таких школ в Канаде была закрыта в 1996 году.

В 2021 году в бывшей школе-интернате в Британской Колумбии были обнаружены останки 215 детей. С тех пор останки находили и в других бывших подобных учреждениях по всей стране. По разным оценкам, от болезней, голода, несчастных случаев, пожаров и насилия могли погибнуть тысячи учеников этих интернатов, которые в основном управлялись церковью.

В прошлом году папа римский Франциск в ходе своего визита в Канаду попросил прощения у коренных народов от имени Римско-католической церкви. "Смиренно прошу о прощении за зло, которое было причинено столь многими христианами коренным народам", - сказал он.

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