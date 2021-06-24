В Канаде сгорели еще две церкви возле бывшего интерната для индейцев

В Канаде, через несколько недель после обнаружения останков 215 детей на территории бывшего католического интерната для детей-индейцев в городе Камлупс в провинции Британская Колумбия, в окрестностях сгорели еще две католические церкви. В течение часа в районах проживания представителей коренного населения в Аппер-Симилкамин и Лоуэр-Симилкамин огонь уничтожил церковь Святой Анны и церковь Чопака, сообщила канадская федеральная полиция в субботу, 26 июня.

Представитель полиции назвал пожары "подозрительными". Власти проверяют инцидент на связь с произошедшими неделю назад пожарами в церквах в находящихся в 50 километрах городах Пентиктон и Оливер. Расследование пожаров в Пентиктоне и Оливере еще не завершено.

Детские останки в Камлупсе

Несколько недель тому назад на территории бывшего католического интерната для детей коренных народов в Камлупсе были обнаружены останки 215 тайно сожженных детских трупов. Это вызвало взрыв негодования по всей Канаде.

В Канаде после 1874 года власти отобрали около 150 тысяч детей у коренных народов и смешанных пар и принудительно поместили их в католические приюты для перевоспитания в целях адаптации к условиям белой цивилизации. Многие из этих детей подверглись изнасилованиям и другим жестокостям, не менее 3200 умерли, в основном, от туберкулеза.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо 25 июня официально извинился за "позорную политику принудительной ассимиляции". Он призвал папу римского Франциска также принести извинения.

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