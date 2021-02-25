В Беларуси судили убитого участника протестов и приговорили его друга

25 февраля в Брестском областном суде оглашен приговор по уголовному делу, где в качестве обвиняемых значились Александр Кордюков и его друг Геннадий Шутов, умерший от смертельного ранения. В результате Шутов признан виновным без назначения наказания, а Кордюков, ставший свидетелем выстрела в своего приятеля, осужден на 10 лет лишения свободы в колонии усиленного режима.

Потерпевшими на процессе являлись военнослужащие-спецназовцы Роман Гаврилов и Арсений Голицин. В ходе суда выяснилось, что именно Гаврилов и сделал тот роковой выстрел в Шутова.

Не милиция, а армейский спецназ

Трагедия, которая стала поводом для судебного разбирательства, произошла 11 августа 2020 года, когда в Бресте и в других городах Беларуси проходили акции протеста из-за несогласия с итогами президентских выборов в стране.

Александр Кордюков до суда (фото из личного архива)

Описывая события того дня по горячим следам, в МВД Беларуси утверждали, что Геннадий Шутов получил огнестрельное ранение в столкновении с сотрудниками милиции, на которых напал с арматурой в руках. Однако в суде выяснилось, что у Шутова ничего с собой не было, а кусок металлической трубы держал его друг Александр Кордюков.

Кроме того, из материалов уголовного дела следует, что стычка Шутова и Кордюкова произошла не с милиционерами, а с военнослужащими - капитаном сил специальных операций Романом Гавриловым и прапорщиком Арсением Галициным. Оба они служат в воинской части, которая дислоцируется в Марьиной Горке. Также стало известно, что в Бресте спецназовцы были отданы в подчинение местному ОМОНу. На акциях протеста они были в гражданской одежде и внедрялись в толпу, имея при себя пистолеты.

"Выстрелил потому, что плохо себя чувствовал"

Главным откровением в первый день суда стали показания Гаврилова о том, что он пытался выстрелить Шутову в предплечье, но попал в затылок. Необходимость применения оружия спецназовец объяснил тем, что "плохо себя чувствовал", а нападавшие были настроены агрессивно. В результате Геннадий Шутов от полученного огнестрельного ранения впоследствии умер, однако суд не стал вдаваться в причины смерти, посчитав их не относящимися к делу.

"Потерпевшие" военнослужащие-спецназовцы Роман Гаврилов и Арсений Голицин (на диване слева) в ожидании решения суда

По версии прокурора, Кордюков направлялся к сотрудникам силовых структур "как на войну", намереваясь их убить. Александр Кордюков вину не признал и заявлял на суде, что видел в Гаврилове и Голицине обычных прохожих, поскольку они были в гражданской одежде и не представлялись.

По словам Александра, они вместе с Шутовым сами подошли поинтересоваться происходящим, потом возникла перепалка. Кордюков признал, что, падая, ударил Гаврилова трубой: но не по голове, а по бедру. В этот момент Голицин и достал пистолет. "Я ничего не подумал о том, кто они: понимал, что мне нужно бежать, чтобы остаться в живых", - рассказывал Александр Кордюков в суде.

Как убитый стал обвиняемым

Интересы умершего обвиняемого Геннадия Шутова представляла его дочь Анастасия. Она отказалась от предложения закрыть уголовное дело в связи с гибелью отца, которого также обвинили "в сопротивлении лицу, выполняющему обязанности по охране общественного порядка". В судебных прениях Анастасия заявила, что Шутова и Кордюкова необходимо оправдать, а на скамье подсудимых должны быть Гаврилов и Голицин.

Протесты подавляли и силовики в гражданской одежде

"Я хочу добиться того, чтобы было возбуждено другое уголовное дело - по факту убийства моего отца. Я буду настаивать на этом в любом случае", - объяснила в суде свое решение дочь Геннадия Шутова.

От огнестрельного ранения, не приходя в сознание, 44-летний Геннадий Шутов спустя восемь дней скончался в военном госпитале в Минске. Родственники умершего добивались возбуждения уголовного дела по статье "убийство" еще в августе прошлого года, однако в Следственном комитете им ответили, что достаточных оснований для этого нет.

Армию использовали для подавления протестов?

Суровый приговор суда в Бресте был ожидаемым, а примечательной особенностью - тот факт, что спецназовцы-потерпевшие выступали на нем под своими настоящими именами. Уже после дачи показаний Роман Гаврилов и Арсений Голицин ходатайствовали о том, чтобы процесс сделали закрытым: информация из зала суда, мол, негативно влияет на их родственников. Однако ходатайство было отклонено.

Настоящей же сенсацией считается обнародование в суде материалов дела, из которых следует, что в первые дни после выборов в Беларуси военнослужащие привлекались для подавления акций протеста. В частности, около 20 спецназовцев из военной части в Марьиной Горке прибыли в Брест для участия в учениях на местном полигоне и остались на время выборов.

В суде было озвучено распоряжение командующего Силами специальных операций белорусской армии Вадима Денисенко раздать огнестрельное оружие спецназовцам в Бресте и стрелять на поражение "в случае необходимости". Между тем, отмечают правозащитники, закон "О Вооруженных Силах РБ" не предусматривает применение армии против гражданского населения в мирное время. Более того, международное право категорически запрещает использование вооруженных сил для насилия в отношении гражданских лиц даже в период войны.

Приговор по "хороводному делу"

Также в Бресте 25 февраля был вынесен приговор по еще одному делу, получившему широкий резонанс. В середине сентября прошлого года участники мирных протестов перекрыли центр города и стали водить хороводы. Для разгона демонстрации милиция применила водомет.

Участникам акции предъявлено обвинение в действиях, "грубо нарушающих общественный порядок", и нанесении ущерба работе транспорта в размере около 660 белорусских рублей (примерно 210 евро). За это преступление первый десять человек получили наказание в виде ограничения свободы на срок от полутора до трех лет.

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