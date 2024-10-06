Как прошел очередной Форум свободной России

5 октября в Вильнюсе прошел уже тринадцатый по счету Форум свободной России. Эксперты и политики обсудили, как россияне могут помочь победе Украины, почему санкции не дали ожидаемого эффекта и как ситуацию могут изменить новые мобильные операции - не только на территории РФ, но и Беларуси.

Сторонникам Путина нужно говорить, сколько стоит война

Политолог Дмитрий Орешкин Фото: Adaria Gushtyn

Социологи "Левада-центр" по-прежнему фиксируют высокую поддержку Владимира Путина - более 80% россиян одобряют его деятельность. "При этом общество болезненно переживает такие события, как Курская эпопея, - заявил политолог Дмитрий Орешкин. - Люди стараются вытеснить это из своего сознания, как и поражение в Херсоне, но на фоне последних новостей это не очень получается".

По мнению политолога, сегодня важно работать с российским общественным мнением: "Нужно доносить, как опасен Путин, как он обманывает народ. При этом навязывать идею поражения собственного правительства сейчас неактуально. Это вызовет аплодисменты у эмигрантской аудитории, но в России не сработает".

Орешкин считает одной из приоритетных задач оппозиции - разрушение идеологии Путина. "Нужно объяснять, что Путин уничтожает не только Украину, но и Россию. На следующий год военный бюджет составляет 13,2 трлн рублей или 36,2 млрд рублей в день. Это годовой бюджет Республики Алтай! Вот о чем нужно говорить с россиянами: один день войны стоит годового бюджета целой республики".

Российская экономика приспособилась к войне

Экономист Владислав Иноземцев Фото: Adaria Gushtyn

Экономист Владислав Иноземцев отмечает, что российская экономика адаптировалась к военным условиям. "Начиная с зимы-2023 и до лета-2024 мы видим рост ВВП до 3,5%, рост реальных доходов, в банках увеличиваются вклады, - перечисляет эксперт. - Рыночная экономика может достаточно долго жить в условиях высоких военных расходов, если имеет компетентное экономическое управление".

На чем держится экономика России? "Экспорт энергоресурсов и рыночный характер экономики", - поясняет экономист Сергей Алексашенко.

Владислав Иноземцев дополняет: сокращение оттока капитала и выход части экономики из тени: "Доля серого сектора сократилась почти вдвое, соответственно, увеличиваются налоги - увеличиваются поступления на войну".

Что касается санкций, то по мнению Иноземцева, они не могут достичь своей цели, поскольку для тех, кто их вводил, стоят дороже, чем для России. "Когда вы хотите ограничить экспорт российской нефти и газа в Европу и получаете убыток в 700 млрд евро, а Россия получает прибыль 250 млрд, понятно, что такой опыт не восхищает, - говорит эксперт. - Что касается вторичных санкции, они ударили по многим позициям. Особенно болезненно по банковскому сектору, это вызвало быстрый обвал в торговле с Китаем. Мы наблюдали спад в первом квартале этого года. Но и этот страх прошел: с марта китайская статистика показывает устойчивый рост в обе стороны".

Алексашенко уточняет, что вторичные санкции могут затруднять производство вооружения. "Но рыночная экономика основана на том, что если вам что-то нужно, и вас есть много денег, вы можете купить это на другом рынке. Да, вы переплатите, но это не значит, что экономика рухнет, - поясняет экономист. - Российская экономика неэффективна, и за исключением сырья не способна конкурировать на мировых рынках, но остается довольно устойчивой. Ее сложно обрушить, и я не вижу тех сил, которые могли бы это сделать".

Иноземцев считает, что экономика РФ вышла на второй этап приспособления, когда обрубилось много каналов поставки денег, закончилась программа льготной ипотеки, уменьшилось повышение зарплат, есть проблемы с экспортом и импортом. "Но слухи о ее смерти преувеличены: темпы роста замедлятся - не более 2% ВВП в следующем году. Затем экономика вырулит на плато примерно на полтора года", - прогнозирует экономист.

Операция в Беларуси ударит по Кремлю

Чтобы выиграть ресурсную войну, нужно иметь тыл, который поставляет вооружение, отметил в ходе дискуссии народный депутат Украины Олег Дунда.

"Что может сделать Запад? Взять 300 млрд долларов замороженных российских активов и вложить в свою военную индустрию, - считает политик. - И не искать вооружение и снаряды по всему миру, а отправлять их в Украину".

Депутат считает, что ход военных действий существенно изменят мобильные операции. "Важно переносить войну не только на территорию России - в Курской и Брянской области, но и на территорию Беларуси, - заявил Дунда. - Уверен, если зайти небольшими подразделениями в РБ, белорусская армия сложит оружие. Это будет большой удар под дых Москве - показать, что она не контролирует и не готова защищать эту территорию. Мы не должны останавливаться, мы должны расширять эти операции".

Фото: Adaria Gushtyn

Генеральный докладчик ПАСЕ по российским демократическим силам Ээрик-Нийлес Кросс заявил, что военно-тактически согласен с такой логикой. По его словам, красные линии, которые Запад сам себе поставил, на самом деле являются красными линиями Путина, который аргументами про ядерную войну сдержал Вашингтон. "Это была ошибка с самого начала, - отметил Кросс. - Если бы настоящая военная помощь (Украине - Ред.) поступила сразу… А мы же полтора года говорили о поставках F-16. Это происходит и сегодня. И если Украина будет и дальше слышать про ограничение на использование ракет по территории России, удачного сценария (завершения войны - Ред.) не получится".