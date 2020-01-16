Как проходит Берлинская неделя моды во время пандемии (фото)

В столице Германии открылась традиционная неделя высокой моды Berlin Fashion Week. Из-за локдауна показы проходят без зрителей - видеозаписи транслируются в интернете.
Берлин • В столице Германии в понедельник, 18 января, открылась традиционная Берлинская неделя моды - Mercedes-Benz Fashion Week. Из-за коронавирусной пандемии большие показы будут проходить без зрителей и демонстрироваться в интернете по адресу mbfw.berlin. Эти фотографии информационного агентства dpa были сделаны во время первого шоу, на котором были представлены работы бельгийского дизайнера Тома ван дер Борхта.
Как отмечают организаторы Берлинской недели моды, участники показов проходят обязательное тестирование на коронавирус, обязаны соблюдать дистанцию и проходят регистрацию с помощью компьютерной программы для отслеживания контактов в случае выявления инфекции. Помещения оборудованы специальными системами очистки и подачи воздуха.
В рамках Berlin Fashion Week также состоится онлайн-саммит, на котором представители отрасли обсудят ситуацию в мировой модной индустрии, а также вопросы охраны окружающей среды при производстве одежды.
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