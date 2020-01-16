Как проходит Берлинская неделя моды во время пандемии (фото)

Берлин • В столице Германии в понедельник, 18 января, открылась традиционная Берлинская неделя моды - Mercedes-Benz Fashion Week. Из-за коронавирусной пандемии большие показы будут проходить без зрителей и демонстрироваться в интернете по адресу mbfw.berlin. Эти фотографии информационного агентства dpa были сделаны во время первого шоу, на котором были представлены работы бельгийского дизайнера Тома ван дер Борхта.

Берлинская неделя моды - 2021. Фотографии

Бельгийский дизайнер Том ван дер Борхт на Berlin Fashion Week - 2021

Меры безопасности и отраслевой форум

Как отмечают организаторы Берлинской недели моды, участники показов проходят обязательное тестирование на коронавирус, обязаны соблюдать дистанцию и проходят регистрацию с помощью компьютерной программы для отслеживания контактов в случае выявления инфекции. Помещения оборудованы специальными системами очистки и подачи воздуха.

В рамках Berlin Fashion Week также состоится онлайн-саммит, на котором представители отрасли обсудят ситуацию в мировой модной индустрии, а также вопросы охраны окружающей среды при производстве одежды.

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