 Как белорусы и украинцы нашли общий дом в польском Белостоке | Беларусь: взгляд из Европы - спецпроект DW | DW | 15.06.2022

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Беларусь

Как белорусы и украинцы нашли общий дом в польском Белостоке

Белоруска Елена Жаркевич сняла дом в польском Белостоке и принимает в нем украинских и белорусских беженцев. DW узнала, как им всем там живется.

Белорусские и украинские беженцы в шелтере в Белостоке

Белорусские и украинские беженцы в шелтере в Белостоке

"Мне все говорили, что это невозможно: другая нация, другой менталитет, ничего не получится. Я и сама не ожидала, что все будет настолько хорошо. Но мы - все, кто оказался в этом доме, - бежали от одной беды, это нас сближает. Наши дети вместе играют, мы вместе пишем военным в Украину и политзаключенным в Беларусь. Иногда украинки говорят, что им повезло больше, чем нам, потому что их бомбят чужие, а нас, в Беларуси, убивают свои", - рассказывает Елена Жаркевич, организовавшая белорусско-украинский шелтер в Белостоке. И добавляет, что во многом ей помогает собственный опыт беженки.

Дом для белорусских политбеженцев в Киеве

Елена бежала из Беларуси в Украину в мае 2021 года - после пяти задержаний, угроз и пыток силовиков, опасности уголовного преследования. В Киеве белоруске вначале помогли снять квартиру, а после - большой дом, в котором Елена стала принимать таких же политбеженцев, как и она сама.

Среди тех, кто нашел приют в доме Елены, - бывшая белорусская политзаключенная Кира. "В какой-то момент после тюрьмы я разочаровалась во всем, мне очень не хватало мамы, моей семьи. В Украине я прожила полгода с людьми, которые стали мне дороги. Это были политические репрессированные из Беларуси, - вспоминает Кира. - Когда началась война, самым большим шоком для меня было то, что в ней замешана Беларусь, и что дом, который ты только что приобрел, снова отнимают".

Утром 24 февраля Елена разбудила всех жителей шелтера, попросила собрать самые необходимые вещи и отправила в эвакуацию в Польшу. Сама еще полтора месяца оставалась в Украине. Вначале возила к пограничным переходам воду, продукты и теплые вещи. После, когда узнала, что белорусов не хотят брать в эвакуационные автобусы и поезда, арендовала машину и сама стала возить к границе людей - не только белорусов, но и украинцев.

"Во Львове мне надо было где-то жить, я сняла дом, в котором беженцы могли остановиться на ночь, а утром я отвозила их к границе", - вспоминает Елена.

Как появился шелтер в Белостоке?

В середине апреля женщина уехала в Польшу, где ее ждал 13-летний сын. Там, понимая, как нелегко приходится белорускам, бежавшим от войны, Елена снова решила организовать шелтер.

женщины за столом, на котором стоят тарелки с едой

На еду каждый житель шелтера кладет в общую копилку столько, сколько может

"Белорускам практически невозможно утроиться на работу, ты подаешься на международную защиту, нет паспорта, жить негде, лагеря для беженцев переполнены. К тому же лагерь не лучшее место для детей. Я решила, что мы снимем дом и будем помогать. А потом оказалось, что и украинкам тоже очень тяжело. Подумала, что будет здорово, если украинки будут жить вместе с белорусками, узнают от нас о том, что на самом деле происходит в Беларуси", - объясняет Елена.

И говорит, что и в Киеве и в Белостоке с арендой дома ей помогает один неравнодушный белорус, а что касается трат на еду, то каждый житель кладет в общую копилку столько, сколько может. Да и в целом, делится Елена, все люди, которые живут в ее доме, все делают сообща: готовят, учат польский язык, пишут письма на фронт и белорусским политзаключенным.

За полтора месяца в белорусско-украинском шелтере в Белостоке успели пожить 12 семей, сейчас там четыре украинские семьи, также Елена ждет три семьи полбеженцев из Беларуси. Есть в доме и дети белорусов, которые пытаются устроиться в Польше и, по выражению собеседницы DW, оставляют у нее на время детей "как в детском саду".

"Никто не верил, что украинцы и белорусы смогут жить вместе"

"Живем мы дружно, всячески пытаемся поддерживать друг друга. Ведь люди здесь оказались не от хорошей жизни", - говорит украинка Алла. Она приехала в Польшу с двумя детьми-подростками. Какое-то время жила в селе недалеко от Кракова, но там не было работы и школы для детей. Женщина решила перебраться в Белосток.

Акция против войны в Украине, организованная в Польше белорусскими и украинскими беженцами

Акция против войны в Украине, организованная в Польше белорусскими и украинскими беженцами

"Нас приняли с теплотой и пониманием, выделили нам с детьми отдельную комнату, накормили ужином и уложили отдыхать. Вначале были какие-то переживания, но спустя пару дней я поняла, что меня и моих детей в этом доме никто не обидит, - признается Алла.- Я не знаю, сколько времени мне придется жить с детьми в Польше, но я благодарна судьбе за то, что свела меня с такими добрыми и отзывчивыми людьми".

"В Польше я встретилась с мужем, но поняла, что больше нет того, что было. И тогда Лена предложила сделать шелтер, здесь я снова нашла дом. - откровенничает белоруска Кира, которая жила в доме Елены в Киеве, а сейчас живет в Белостоке. - Никто не верил, что украинцы и белорусы - с учетом того, что Беларусь, как и Россия, считается агрессором по отношению к Украине - смогут жить вместе. Украинцы воспринимают нас такими, какие мы есть, мы помогаем друг другу. Да, я очень скучаю по Беларуси, по маме. Но здесь это новая моя семья".

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    Автор: Анна Шторк


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