Как белорусов заставляют жертвовать на благотворительность

В Беларуси объявлен сбор пожертвований на строительство патриотического центра, который разместится в Брестской крепости. Деньги для этих целей уже, скорее в принудительном порядке, собирают в бюджетных организациях и учреждениях образования. Можно предположить, что таким же образом собирают средства и на другие проекты, которые белорусские власти считают приоритетными, но лишь частично финансируют из государственного бюджета.

Откуда возьмут деньги на "патриотическую" стройку?

О том, как проходит сбор средств на строительство патриотического центра в Брестской крепости 24 октября рассказал руководитель Белорусского республиканского союза молодежи (БРСМ) Александр Лукьянов. На встрече с Александром Лукашенко он сообщил, что к процессу сбора пожертвований подключились общественные организации и политические партии. Если учесть, что в Беларуси не осталось оппозиционных партий, речь идет о структурах, лояльных нынешней власти. "На сегодняшний день ребятами, молодежью собрано более 160 тысяч рублей, порядка миллиона собрано общественностью. Всего порядка восьми миллионов рублей (примерно 2,375 миллионов евро. - Ред.)", - заявил Александр Лукьянов.

Здесь создают патриотический центр в Брестской крепости Фото: Ales Petrowitsch/DW

В ответ Александр Лукашенко похвалил инициативу БРСМ, заявив, что в таком случае "из бюджета понадобится меньше помощи". Правда, ранее источник, знакомый с планами по строительству патриотического центра, рассказывал DW, что только на реализацию первой очереди проекта понадобится около 45 миллионов белорусских рублей (более 13 миллионов евро).

Похоже, и само руководство БРСМ осознает: с финансированием стройки могут возникнуть проблемы и объект в Брестской крепости получится скромнее, чем задумывалось изначально. "Может быть, нам не надо таких шикарных комплексов, как, к примеру, в Подмосковье", - предположил Александр Лукьянов, подразумевая российский парк "Патриот". Кроме того, в БРСМ не отказываются от идеи привлечь к возведению патриотического центра бесплатную рабочую силу за счет студенческих отрядов, проведения субботников и прочих акций.

У медиков "пожертвования" высчитывают из зарплаты

Пока же сбор пожертвований продолжается, и не всегда это происходит добровольным способом. Как стало известно DW, наиболее креативно к этому процессу подошли в Брестской областной клинической больнице.

Один из врачей медицинского учреждения подтвердил, что персонал больницы поставили перед фактом: надо написать заявление, чтобы из зарплаты высчитали определенную сумму. "Суммы разные: с врачей собирают по 10 рублей, с медсестер - по 5, кто на менее квалифицированной работе - по 3", - поясняет врач. По его словам, есть и отказники, но, в целом, таких немного. "Я думаю, что до 2020 года подобная инициатива вызвала бы горячие споры и обсуждения среди медиков, но теперь даже несогласные предпочитают молчать, чтобы не было проблем", - говорит собеседник.

Здание Брестской областной клинической больницы Фото: Ales Petrowitsch/DW

В других медицинских учреждениях Бреста о принудительном сборе средств на строительство патриотического центра пока не слышали, но признаются, что хватает других "поборов", к которым уже привыкли. "Как само собой разумеющееся у нас воспринимают и обязательную подписку на ведомственную медицинскую газету, и пожертвования на нужды Красного Креста", - делится лаборант еще одной больницы в Брестской области. При этом она добавляет, что от благотворительности как таковой, медики не отказываются, если она получается адресной. "Знаю по своему коллективу, что многие помогают деньгами конкретным людям, которые нуждаются в дорогостоящей операции за границей или лекарствах", - уточняет лаборант.

Благотворительность в школах - за родительский счет

В белорусских учреждениях образования школы сбор пожертвований на строительство нового объекта в Брестской крепости еще не объявляли. Но родители школьников рассказывают, что им также приходится тратиться на не совсем понятные цели. "Еще когда я учился в школе, то собирали деньги на ОСВОД, ДОСААФ, куда-то еще, - вспоминает Максим, отец нынешнего семиклассника. - И вот прошло столько лет, а ничего не изменилось: от сына требуют членские взносы в те же самые организации, которые неизвестно как расходуют эти средства".

В семье Натальи тоже есть школьники. Женщина с недоумением отмечает, как в начале учебного года администрация учреждения организовала собрание, на котором родителей призвали перечислить деньги в Белорусский фонд мира. "Мы абсолютно не в курсе, чем занимается эта организация, в чем суть ее деятельности, особенно сейчас, когда идет война в Украине, - говорит Наталья. - В школе нам пообещали, что собранные средства пойдут на покупку медицинских каталок в одну из больниц. Вопросов стало еще больше: причем тут Белорусский фонд мира и деньги родителей, если на такие цели должны быть предусмотрены расходы в бюджете, куда мы платим налоги?". Как рассказывает Наталья, на днях она случайно узнала, что от имени Белорусского фонда мира в больницу передали более 5 тысяч рублей (около 1,5 тысячи евро) в качестве "добровольных пожертвований".

Белорусский Красный Крест "перестал быть беспристрастным"?

Своим более чем двадцатилетним опытом волонтерства с общественными организациями, которые занимались благотворительностью и помощью уязвимым категориям граждан, поделился житель Бреста Анатолий (имя изменено). Он отмечает, что деятельность подавляющего большинства таких организаций в Беларуси после 2020 года либо ликвидирована, либо практически парализована.

Помощь от Красного Креста Фото: Ales Petrowitsch/DW

"В последнее время я сотрудничал с местным отделением Белорусского Красного Креста, но теперь не вижу в этом смысла", - говорит Анатолий. Он вспоминает, как еще в 2020 году некоторые волонтеры призывали руководство БКК ходатайствовать о гуманитарной поддержке тех, кто подвергся репрессиям после выборов и оказался в переполненных камерах изоляторов. "Это предложение осталось без ответа, зато едва в Беларуси появились тысячи мигрантов, штурмовавших границу с ЕС, как руководство Белорусского Красного Креста оперативно организовало сбор помощи этим гражданам", - рассказывает Анатолий.

По его словам, многие волонтеры в тот момент не могли понять, с чем связана такая избирательность лидеров БКК. Но для старожилов, сотрудничавших с Красным Крестом еще с начала 2000-х, ничего удивительного не было. "Белорусский Красный Крест властями давно уже используется в свои интересах: представителей организации массово включали в состав избирательных комиссий, обязывали наблюдать на выборах и выполнять другие несвойственные функции", - поясняет Анатолий. Теперь, по его мнению, руководство БКК заняло однозначную позицию в российско-украинской войне. Как считает экс-волонтер БКК, ничего хорошего такие действия для организации в будущем не сулят.

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