Белорусский писатель Саша Филиппенко обвинил Красный Крест в бездействии

Известный белорусский писатель Саша Филипенко в открытом письме президенту Международного Комитета Красного Креста Петеру Мауреру обвинил возглавляемую им организацию в игнорировании "гуманитарной катастрофы, которая в прошлом году началась в Беларуси и продолжается по сей день". В обращении, опубликованном 14 февраля в воскресном выпуске швейцарской газеты Neue Zürcher Zeitung (NZZ am Sonntag), Филипенко описывает бесчеловечное содержание заключенных в белорусских тюрьмах и утверждает, что, Международный Красный Крест (МКК) отказывается их инспектировать, прикрываясь соблюдением нейтралитета.

Саша Филипенко

Писатель указывает, что общественную организацию Белорусское общество Красного креста возглавляет чиновник диктатора Лукашенко - министр здравоохранения Беларуси Дмитрий Пиневич, при котором в стране "предпринята беспрецедентная атака на медиков": за свою гражданскую позицию уволены десятки медработников, в том числе руководители крупнейших медицинских центров и университетов, врачам не продлевают контракты за посты в соцсетях, "вооруженные насильники без опознавательных знаков, очевидно при молчаливом согласии министерства здравоохранения", передвигались в машинах скорой помощи, пользуясь тем, что демонстранты расступались перед машинами с красным крестом.

"МКК сотрудничает с преступным режимом"

По словам Саши Филипенко, МКК сотрудничает с "преступным режимом, который в 2020 году строит в центре Европы концентрационный лагерь для политзаключенных". "Не кажется ли Вам, господин президент, что мы живем во времена, когда не замечать концлагерей больше нельзя? - задает риторический вопрос литератор и призывает: - МКК, одна из самых влиятельных гуманитарных организаций мира, должна перестать наконец общаться и сотрудничать с бесчестными политиками и услышать голоса простых людей, которые взывают о помощи". Он настаивает, что МКК обязан требовать от белорусских властей прекращения похищений и избиений граждан, пыток задержанных

По мнению Филипенко, "стоит закрыть глаза на зверства силовиков в одной стране, как их преступления тотчас повторяются в соседней", он обращает внимание на то, что пытки и насилие по отношению к мирным протестующим фиксируются и в России.

Свое обращение к президенту Международного Красного Креста с призывом не закрывать глаза на положение дел в Беларуси писатель опубликовал по-русски на своей странице в Facebook.

36-летний Саша Филипенко - автор пяти романов, переведенных на 10 европейских и японский языки, и целого ряда рассказов. в московском театре "Гоголь-центр" идет спектакль по его роману "Красный крест".

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