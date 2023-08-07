Для кого создают патриотический центр в Брестской крепости?

Идею создать патриотический центр власти Беларуси оживили после протестов 2020 года. Строить его собираются с помощью бесплатной рабсилы на субботниках и "днях ударного труда".

Долгое время создание патриотического центра центра воспринималось как сугубо локальная инициатива активистов в Бресте. Первые попытки привести в порядок пустующие уже два десятка лет помещения заброшенных армейских казарм, где ранее располагался штаб артиллерийского полка в Брестской крепости, обернулись даже судебными разбирательствами.

Штраф за самовольное благоустройство

Впервые об идее создать на месте казарм патриотический центр заговорили в 2008 году активисты военно-исторического клуба "Гарнизон", который существует при Брестском городском комитете Белорусского республиканского союза молодежи (БРСМ). Публично идею озвучили пять лет спустя: на словах проект получил одобрение со стороны высокопоставленных чиновников, но особого резонанса история не получила.

Тогда брестские активисты решили действовать самостоятельно. Одно из зданий было реконструировано под областной молодежный патриотический центр, а в 2018 году вокруг заброшенных казарм провели благоустройство, спилив деревья и кустарники. При этом разбитые окна в казармах закрыли баннерами с изображениями солдат Красной армии и германского вермахта, а также цитатами сталинских времен.

Бывшая казарма в брестской крепости Фото: DW

На эти лозунги обратили внимание представители брестской общественной инициативы "За свой город" и посчитали, что подобная "реконструкция" нанесла вред историко-культурной ценности Брестской крепости. С такими доводами согласились в министерстве культуры Беларуси.

В результате дело дошло до суда и от активистов военно-исторического клуба "Гарнизон" потребовали убрать все надписи и баннеры с фасада казармы. Кроме того, лидер этой организации Петр Пицко подвергся штрафу. Пицко, на первых порах возглавлявший областной молодежный патриотический центр, известен в Бресте и как организатор акции "Бессмертный полк".

О патриотизме вспомнили после протестов 2020 года

Вновь за идею создания патриотического центра в масштабах всей страны официальный Минск ухватился после протестов 2020 года, чтобы на этой теме воспитывать "правильную" молодежь. Изначально проект планировалось осуществить силами армейского ведомства, причем не только белорусского.

В феврале 2022 года (за три недели до начала войны в Украине) в Брестскую крепость приезжали министры обороны России и Беларуси Сергей Шойгу и Виктор Хренин. Официально сообщалось, что они ознакомились, в том числе, и с планами развития патриотического центра.

Игровая площадка в Брестской крепости Фото: DW

Однако год спустя во время своего ежегодного послания Александр Лукашенко фактически высказал недовольство, как проект реализуется армейским ведомством: "Что касается брестского патриотического центра, я в курсе дела. Предложение было военных, но они там заломили такую сумму…"

Тогда же Александр Лукашенко пообещал изучить вопрос, чтобы создание центра получило статус Всебелорусской молодежной стройки. После этих завлений проект стал выглядеть масштабно: к нему подключились государственные органы и лояльные властям общественные организации во главе с БРСМ.

В итоге 31 июля на заседании "штаба патриотических сил" (создан на фоне протестов 2020 года) было объявлено об открытии сбора средств на строительство патриотического центра в Брестской крепости.

Центр для подростков 12-16 лет из Беларуси и России

Формально первые пожертвования на этот проект появились еще в апреле 2023 года, когда в Беларуси прошел республиканский субботник. Власти объявили, что в бюджет от субботника поступит более 14 миллионов белорусских рублей (около 4,1 миллиона евро), а половину этой суммы направят на строительство центра в Брестской крепости.

Однако, как рассказал DW источник, знакомый с проектом строительства, этих денег хватит только на первоочередные нужды, включая подготовку проектно-сметной документации и возведения инженерных сетей. "По предварительным подсчетам, на реализацию первой очереди проекта понадобится около 45 миллионов белорусских рублей (более 13 миллионов евро), - говорит собеседник. - Я не исключаю, что бюджет еще будет корректироваться, но в любом случае затраты предусмотрены большие".

План будущего патриотического центра в Брестской крепости Фото: DW

Проект будущего центра предполагает реконструкцию зданий и сооружений, а также благоустройство территории на площади около 3 гектаров. Ожидается, что патриотический центр примет подростков в возрасте 12-16 лет не только со всей Беларуси, но и из России. Работать он будет круглый год: для этого должны появиться два общежития. Кроме того, в летний период задуман еще и палаточный городок на 200 человек.

Таким образом, если действующий сейчас центр, имея локальный статус, принимает примерно 450 человек в год, то с появлением нового объекта там хотят разместить до 500 человек ежемесячно. Проектом предусмотрено также создание комплекса для досуга, куда войдут тир, спортивные и игровые площадки.

Вся надежда на бесплатный труд

Пока поиск финансирования остается самой актуальной проблемой для осуществления идеи строительства патриотического центра. Помимо сбора пожертвований и открытия благотворительных счетов белорусские власти рассчитывают и на привлечение средств из бюджета "союзного государства". А еще брестские чиновники изучают опыт возведения аналогичных объектов в регионах России: одна из недавних поездок была в Башкортостан.

Бывшая казарма в Брестской крепости Фото: DW

И все же главным становится вопрос привлечения внутренних трудовых ресурсов. На условиях анонимности один из бывших представителей БРСМ, который занимался развитием студенческих отрядов, сообщил, что о статусе Всебелорусской молодежной стройки речь зашла неспроста.

"Если говорить откровенно, то это дает возможность привлекать бесплатную рабочую силу. И в руководстве БРСМ это не скрывают, рассказывая, что будут "Дни ударного труда", патриотические акции и всевозможные субботники", - отмечает бывший работник этой организации.

Возвести патриотический центр в Брестской крепости предполагается в течение трех лет, причем наиболее активно процесс строительства должен идти в 2024-2025 годах. Однако, как считает экс-представитель БРСМ, нынешняя ситуация в стране и продолжающаяся война в Украинене дают уверенности в том, что проект не будет заморожен и не подвергнется серьезным изменениям.

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