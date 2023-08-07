  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
"Зерновая сделка"
Ситуация в Беларуси
ПолитикаБеларусь

Для кого создают патриотический центр в Брестской крепости?

Алесь Петрович
38 мин. назад

Идею создать патриотический центр власти Беларуси оживили после протестов 2020 года. Строить его собираются с помощью бесплатной рабсилы на субботниках и "днях ударного труда".

https://p.dw.com/p/4UrHF
В бывшей казарме в Брестской крепости власти планируют создать патриотический центр
В бывшей казарме в Брестской крепости власти планируют создать патриотический центрФото: DW

Долгое время создание патриотического центра центра воспринималось как  сугубо локальная инициатива активистов в Бресте. Первые попытки привести в порядок пустующие уже два десятка лет помещения заброшенных армейских казарм, где ранее располагался штаб артиллерийского полка в Брестской крепости, обернулись даже судебными разбирательствами.

Штраф за самовольное благоустройство

Впервые об идее создать на месте казарм патриотический центр заговорили в 2008 году активисты военно-исторического клуба "Гарнизон", который  существует при Брестском городском комитете Белорусского республиканского союза молодежи (БРСМ). Публично идею озвучили пять лет спустя: на словах проект получил одобрение со стороны высокопоставленных чиновников, но особого резонанса история не получила.

Тогда брестские активисты решили действовать самостоятельно. Одно из зданий было реконструировано под областной молодежный патриотический центр, а в 2018 году вокруг заброшенных казарм провели благоустройство, спилив деревья и кустарники. При этом разбитые окна в казармах закрыли баннерами с изображениями солдат Красной армии и германского вермахта, а также цитатами сталинских времен.

Сталинские лозунги на бывшей казарме в Брестской крепости
Бывшая казарма в брестской крепостиФото: DW

На эти лозунги обратили внимание представители брестской общественной инициативы "За свой город" и посчитали, что подобная "реконструкция" нанесла вред историко-культурной ценности Брестской крепости. С такими доводами согласились в министерстве культуры Беларуси.

В результате дело дошло до суда и от активистов военно-исторического клуба "Гарнизон" потребовали убрать все надписи и баннеры с фасада казармы. Кроме того, лидер этой организации Петр Пицко подвергся штрафу. Пицко, на первых порах возглавлявший областной молодежный патриотический центр, известен в Бресте и как организатор акции "Бессмертный полк".

О патриотизме вспомнили после протестов 2020 года

Вновь за идею создания патриотического центра в масштабах всей страны официальный Минск ухватился после протестов 2020 года, чтобы на этой теме воспитывать "правильную" молодежь. Изначально проект планировалось осуществить силами армейского ведомства, причем не только белорусского.

В феврале 2022 года (за три недели до начала войны в Украине) в Брестскую крепость приезжали министры обороны России и Беларуси Сергей Шойгу и Виктор Хренин. Официально сообщалось, что они ознакомились, в том числе, и с планами развития патриотического центра.

Игровая площадка в Брестской крепости
Игровая площадка в Брестской крепостиФото: DW

Однако год спустя во время своего ежегодного послания Александр Лукашенко фактически высказал недовольство, как проект реализуется армейским ведомством: "Что касается брестского патриотического центра, я в курсе дела. Предложение было военных, но они там заломили такую сумму…"

Тогда же Александр Лукашенко пообещал изучить вопрос, чтобы создание центра получило статус Всебелорусской молодежной стройки. После этих завлений проект стал выглядеть масштабно: к нему подключились государственные органы и лояльные властям общественные организации во главе с БРСМ.

В итоге 31 июля на заседании "штаба патриотических сил" (создан на фоне протестов 2020 года) было объявлено об открытии сбора средств на строительство патриотического центра в Брестской крепости.

Центр для подростков 12-16 лет из Беларуси и России

Формально первые пожертвования на этот проект появились еще в апреле 2023 года, когда в Беларуси прошел республиканский субботник. Власти объявили, что в бюджет от субботника поступит более 14 миллионов белорусских рублей (около 4,1 миллиона евро), а половину этой суммы направят на строительство центра в Брестской крепости.

Однако, как рассказал DW источник, знакомый с проектом строительства, этих денег хватит только на первоочередные нужды, включая подготовку проектно-сметной документации и возведения инженерных сетей. "По предварительным подсчетам, на реализацию первой очереди проекта понадобится около 45 миллионов белорусских рублей (более 13 миллионов евро), - говорит собеседник. - Я не исключаю, что бюджет еще будет корректироваться, но в любом случае затраты предусмотрены большие".

План будущего патриотического центра в Брестской крепости
План будущего патриотического центра в Брестской крепостиФото: DW

Проект будущего центра предполагает реконструкцию зданий и сооружений, а также благоустройство территории на площади около 3 гектаров. Ожидается, что патриотический центр примет подростков в возрасте 12-16 лет не только со всей Беларуси, но и из России. Работать он будет круглый год: для этого должны появиться два общежития. Кроме того, в летний период задуман еще и палаточный городок на 200 человек.

Таким образом, если действующий сейчас центр, имея локальный статус, принимает примерно 450 человек в год, то с появлением нового объекта там хотят разместить до 500 человек ежемесячно. Проектом предусмотрено также создание комплекса для досуга, куда войдут тир, спортивные и игровые площадки.

Вся надежда на бесплатный труд

Пока поиск финансирования остается самой актуальной проблемой для осуществления идеи строительства патриотического центра. Помимо сбора пожертвований и открытия благотворительных счетов белорусские власти рассчитывают и на привлечение средств из бюджета "союзного государства". А еще брестские чиновники изучают опыт возведения аналогичных объектов в регионах России: одна из недавних поездок была в Башкортостан.

Бывшая казарма в Брестской крепости
Бывшая казарма в Брестской крепостиФото: DW

И все же главным становится вопрос привлечения внутренних трудовых ресурсов. На условиях анонимности один из бывших представителей БРСМ, который занимался развитием студенческих отрядов, сообщил, что о статусе Всебелорусской молодежной стройки речь зашла неспроста.  

"Если говорить откровенно, то это дает возможность привлекать бесплатную рабочую силу. И в руководстве БРСМ это не скрывают, рассказывая, что будут "Дни ударного труда", патриотические акции и всевозможные субботники",  - отмечает бывший работник этой организации.

Возвести патриотический центр в Брестской крепости предполагается в течение трех лет, причем наиболее активно процесс строительства должен идти в 2024-2025 годах. Однако, как считает экс-представитель БРСМ, нынешняя ситуация в стране и продолжающаяся война в Украинене дают уверенности в том, что проект не будет заморожен и не подвергнется серьезным изменениям.

Смотрите также: 

Как полк Калиновского готовится освобождать Беларусь

 

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Книги, подготовленные и изданные благодаря Фонду развития Брестской крепости

За что белорусские власти закрыли Фонд развития Брестской крепости

За что белорусские власти закрыли Фонд развития Брестской крепости

В Беларуси был ликвидирован Фонд развития Брестской крепости. Инициатором его закрытия стали власти Бреста. Какие проекты осуществлял фонд и почему его деятельность оказалась не нужна?
Политика27 декабря 2021 г.
На акции памяти в Бресте, 9 мая 2022 года

День Победы на фоне войны. Как праздновали 9 мая в Брестской крепости

День Победы на фоне войны. Как праздновали 9 мая в Брестской крепости

Торжественный митинг в мемориальном комплексе "Брестская крепость-герой" в День Победы собрал, по официальным данным, 50 тысяч человек - и вызвал неоднозначные эмоции у жителей Бреста.
Политика9 мая 2022 г.
external

Граница закрывается: к чему Лукашенко готовит Беларусь?

Граница закрывается: к чему Лукашенко готовит Беларусь?

Зачем белорусские власти ввели усиленный контроль на границе? Как белорусам безопасно выехать из страны или вернуться домой? К чему ведет изоляция Беларуси со стороны соседей? Обсудили в новом выпуске ток-шоу "В самую точку".
Политика9 июня 2023 г.43:59 мин.
Показать еще
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Солдаты ВСУ, вернувшиеся в Украину в результате обмена. Сентябрь 2022 года
Трансляция

Украина с начала войны вернула из плена почти 2600 человек

Конфликты24 мин. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Светлана Тихановская на конференции "Новая Беларусь"

"Место Беларуси - в ЕС". Что демсилы обсуждали в Варшаве

"Место Беларуси - в ЕС". Что демсилы обсуждали в Варшаве

Политика2 ч. назад
Описание: карикатурный пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков держит в одной руке табличку "90% за Путина" и говорит, подняв указательный палец другой руки: "И никакой демократии!".

Песков о выборах президента России: результат уже известен?

Песков о выборах президента России: результат уже известен?

Политика3 ч. назад
Традиционная свадьба в Таджикистане

Таджикистан: многоженство как способ выживания женщин

Таджикистан: многоженство как способ выживания женщин

Общество4 ч. назад
В бывшей казарме в Брестской крепости власти планируют создать патриотический центр

Для кого создают патриотический центр в Брестской крепости?

Для кого создают патриотический центр в Брестской крепости?

Политика38 мин. назад
Хатай спустя полгода после землетрясения

Вместо домов - руины. Жизнь в Турции после землетрясения

Вместо домов - руины. Жизнь в Турции после землетрясения

Общество6 августа 2023 г.
Разрушения в Харькове после российского удара

Переговоры в Джидде и другие события 528-го дня войны

Переговоры в Джидде и другие события 528-го дня войны

Конфликты5 августа 2023 г.
На главную страницу