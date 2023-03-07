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Антивоенная акция протеста в Москве, март 2022 г.Фото: Sergei Fadeichev/TASS/dpa/picture alliance
ПолитикаРоссия

К 8 Марта ЕС ввел санкции против военных и полицейских РФ

Ксения Польская Брюссель
2 ч. назад

Двое офицеров РФ, части которых систематически совершали сексуальное насилие в Украине, а также двое полицейских, причастных к пыткам участниц антивоенных демонстраций в Москве, теперь находятся под санкциями ЕС.

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Совет Европейского Союза во вторник, 7 марта, ввел санкции в отношении девяти физических и трех юридических лиц из разных стран за нарушения прав человека, в частности сексуального и гендерного насилия. Среди них четверо россиян - двое военных и двое полицейских.

Офицеры ВС РФ Николай Кузнецов и Рамиль Ибатуллин попали в санкционный список Евросоюза, поскольку их подразделения участвовали в незаконном вторжении России в Украину, а военные под их командованием систематически участвовали в актах сексуального насилия и изнасилований в Украине весной 2022 года, сказано в официальном журнале ЕС.

Генерал-майор Кузнецов, командир отряда спецназа Дзержинского дивизиона Росгвардии "несет ответственность за серьезные нарушения прав человека в Украине, включая систематическое сексуальное и гендерное насилие", заявил Брюссель.

Второй российский военный, бывший командир 90-й гвардейской танковой дивизии полковник Ибатуллин, служил в составе российских оккупационных войск в Донбассе в 2014-2017 годах, а в марте 2022 года дивизия под его командованием приняла участие в наступлении на Чернигов и Киев, указано в официальном журнале ЕС. "В ходе наступления служащие его соединения совершали акты сексуального и гендерного насилия в отношении мирного населения Украины. После того, как эти факты стали достоянием общественности, Минобороны РФ присвоило Ибатуллину звание полковника", - говорится в документе.

По данным Брюсселя, украинские власти предъявили нескольким военнослужащим 90-й гвардейской танковой дивизии обвинения в сексуальном и гендерном насилии, в том числе в изнасиловании беременной женщины под Киевом, убийстве мирного жителя после неоднократного изнасилования его жены в присутствии малолетнего ребенка, а также участии служащих этого соединения в групповых изнасилованиях. "Таким образом, Ибатуллин несет ответственность за серьезные нарушения прав человека в Украине, включая систематическое сексуальное и гендерное насилие", - сказано в документе Евросоюза.

Масштабы и тяжесть актов сексуального и гендерного насилия, происходящих на оккупированных Россией территориях Украины, говорят о "планировании на систематическом уровне" и о том, что российские командиры осведомлены о сексуальном насилии со стороны военнослужащих в Украине, а в некоторых случаях "поощряют их или даже приказывают" их совершать.

Московские полицейские под санкциями ЕС

Сотрудники московской полиции, попавшие под санкции Евросоюза - это Александр Федоринов и Иван Рябов. Федоринов в качестве и.о. начальника отделения полиции в Москве в марте 2022 года санкционировал произвольные аресты и задержания, а также последующие пытки женщин, участвовавших в антивоенных демонстрациях, сказано в официальном журнале ЕС. "Таким образом, Александр Георгиевич Федоринов несет ответственность за серьезные нарушения прав человека в России, в частности, пытки и другие жестокие, бесчеловечные или унижающие достоинство виды обращения и наказания, произвольные аресты или задержания, а также систематическое сексуальное и гендерное насилие", - указано в документе.

Сотрудник того же отделения Рябов по приказу Федоринова в марте 2022 года произвольно задерживал и пытал женщин, участвовавших в антивоенных демонстрациях, подчеркивают в Брюсселе: "Потерпевшие сообщают, что он избивал их, душил полиэтиленовыми пакетами и оскорблял физически и словесно в течение шести часов. Таким образом, Иван Рябов несет ответственность за серьезные нарушения прав человека в России, в частности за пытки и другие жестокие, бесчеловечные или унижающие достоинство виды обращения и наказания, а также произвольные аресты или задержания".

В документе Евросоюза не уточняется, о каком именно полицейском участке идет речь, но российские СМИ указывают, что это ОВД Братеево.

ЕС стремится пресечь безнаказанность виновных в сексуальном насилии

Кроме того, в список попали два министра из правительства талибов в Афганистане, два командира боевиков в Южном Судане, а также член правительства Мьянмы. Среди трех юрлиц - женская тюрьма в Иране, Республиканская гвардия Сирии и Управление начальника отдела военной безопасности Мьянмы.

Их активы в ЕС будут заморожены, въезд на территорию Евросоюза им будет запрещен. Кроме того, физическим и юридическим лицам в ЕС будет прямо или косвенно запрещено предоставлять средства этим лицам.

"Сегодняшним решением мы активизируем усилия по противодействию сексуальному и гендерному насилию, чтобы обеспечить полную ответственность виновных за их действия и пресечение безнаказанности", - заявил Верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Санкции приурочены к Международному женскому дню 8 Марта.

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Ксения Польская, корреспондентка DW в Брюсселе
Ксения Польская Передает главные новости о России, Украине, Беларуси и Европе из сердца Евросоюза - Брюсселя.
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