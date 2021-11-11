 Эстония ускорит укрепление границы с Россией на фоне миграционного кризиса | Новости из Германии о Европе | DW | 11.11.2021

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Европа

Эстония ускорит укрепление границы с Россией на фоне миграционного кризиса

Таллин объяснил это решение конфликтом вокруг мигрантов на белорусской границе. В Литве в связи с миграционным коллапсом объявлена ЧС и продлены полномочия армии на границе.

Полиция Эстонии досматривает автомобилиста, пересекающего границу

Полиция Эстонии досматривает автомобили, пересекающие границу

Эстония ускорит работы по укреплению границы с Россией в связи с чрезвычайной ситуаций, вызванной скоплением большого количествамигрантов в Беларуси на границе с Польшей и Литвой, заявил глава эстонского МВД Кристьян Яани в четверг, 11 ноября. "Мы сдвинули вперед на шесть месяцев сроки целого ряда тендеров по строительству инфраструктуры на границе и закупок техники для наблюдения за границей", - подчеркнул Яани, выступая на пресс-конференции.

Кроме того, по его словам, МВД и Минобороны Эстонии договорились о сооружении временных укреплений "в критически важных точках" на границе с Россией.

Пограничная инфраструктура уже готова на участке в 23,5 км, который власти Эстонии рассматривают как наиболее рискованный с точки зрения нелегального перехода, а сейчас ведутся работы на следующем участке длиной в 39 км. В общей сложности укрепить планируется 115 км.

В настоящее время между странами юридически оформленной границы нет. Утвержденный ранее план предполагал завершение строительства границы с Россией к 2026 году. Пограничный договор между МИД двух стран был подписан в 2014 году, но до сих пор не ратифицирован.

Литва продлевает полномочия армии на границе

Тем временем власти Литвы на три месяца продлили полномочия армии на границе с Беларусью. Об этом в четверг, 11 ноября, сообщило агентство BNS. Военные останутся у границы до февраля. Они будут уполномочены давать обязательные к выполнению указания, задерживать людей, не выполняющих указания, проверять документы, проводить личный досмотр и временно ограничивать возможность попадания людей на определенную территорию.

В связи с наплывом мигрантов из соседней Беларусилитовский Сейм в начале ноября ввел на приграничных территориях чрезвычайное положение.

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  • Актовый зал в Хамме, переделанный в приют для беженцев

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    Возникают новые времянки

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    Автор: Ивета Ондрускова, Максим Филимонов


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