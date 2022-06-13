Эксерские камни - загадочные скалы в Тевтобургском Лесу

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Сначала это место привлекло языческих жрецов, затем - христианских монахов, позже - идеологов национал-социализма…
Некоторые находки, сделанные в этом месте, датируются десятым тысячелетием до нашей эры. Возможно, около этих скал на свои культовые церемонии собирались кельты или древние германцы. Факты, легенды, гипотезы…
В истории Эксерских камней - немецких скал Экстернштайне (Externsteine) - есть немало белых пятен и ряд черных страниц. В "третьем рейхе" здесь принимали в ряды СС, а также искали следы "арийских предков", но об этом - позже.
Группа скал … чрезвычайно любопытная в художественно-историческом отношении, - так Эксерские камни описываются в Энциклопедическом словаре Брокгауза и Ефрона 1890-1907 годов
Возраст этих скал в Тевтобургском Лесу под Детмольдом в земле Северный Рейн - Вестфалия оценивается в 70 миллионов лет. Они состоят из песчаника, образовавшегося на морском дне в Нижний меловой период. Над формированием неповторимого облика трудились ветер, дождь, солнечный зной, морозы.
Высота самой высокой скалы - почти полсотни метров. Пять скал из доброй дюжины приветствуют гостей, так сказать, в полный рост. Остальные, пониже, прижимаются к хребту, прикрываются деревьями, образуя своего рода естественную крепостную стену.
Римский военачальник Германик хоронит останки воинов, погибших Тевтобургском Лесу. Гравюра из учебника истории 1873 года
Тевтобургский Лес - место в немецкой истории особое. В девятом году нашей эры где-то здесь состоялась легендарная битва между германскими племенами под предводительством вождя херусков Арминия и римлянами, потерявшими в битве три легиона, то есть около 15 тысяч человек. Германские племена отстояли свою независимость, а Рейн после этой битвы стал границей Римской империи на северо-западе.
В XVIII веке Эксерские камни начали привлекать особое внимание историков и прочих искателей корней германской нации. Очень многие считали, что в этом месте Тевтобургского Леса находился Ирминсуль - святыня саксов-язычников, символ Мирового дерева. Предполагается, что в 722 году этот деревянный столб был разрушен по приказанию императора Карла Великого в ходе христианизации германских племен.
Языческих жрецов сменили христианские монахи. Под свои кельи они расширили естественные гроты, разводя внутри большие костры: от высокой температуры скальная порода трескалась и куски легче откалывались. После изучения следов, оставленных кострами, ученые отнесли появление этих келий к десятому веку, когда в германском королевстве правили представители Саксонской династии - Оттониды, однако как самую раннюю дату называют 735 год.
Трудно поверить, но барельеф со сценой снятия Христа с распятия на одной из скал датируется приблизительно 1150 годом и является одним из важнейших скульптурных изображений романской эпохи в Германии. Рядом с ним находится фигура Святого Петра. Современные историки придерживаются мнения, что в этом месте в период Высокого Средневековья и первых крестовых походов была создана своего рода модель Иерусалима. В большом каменном монолите также высечена гробница. По мнению исследователей, она символизирует Гроб Господень. Рядом в скалах расположены кельи.
В X-XIII веках в этом месте находилось хозяйственное подворье бенедиктинского монастыря Верден, созданного Карлом Великим для миссионерской деятельности в Саксонии. Аббат монастыря часто останавливался здесь на отдых во время своих поездок.
На самой высокой скале, напоминающей башню средневекового замка, находится площадка с куполообразной нишей, похожей на молельню. Попасть туда можно по горбатому железному мостику. Ученые предполагают, что когда-то здесь находилось деревянное сооружение - может быть, обсерватория? В одной стене проделано окошко, направленное на точку летнего солнцестояния, отверстие в другой пробито к точке захода Солнца в этот же день.
Попытки интерпретировать знаки, оставленные далекими предками, начали предприниматься еще в XVI веке. Многие участники дискуссий руководствовались больше интуицией и фантазией, чем фактами, что привело к выдвижению теорий, не имеющих под собой научной основы. Свой вклад внесла эпоха романтизма. После Первой мировой войны к делу активно присоединились сторонники националистического Народного движения.
Один из таких деятелей и автор обширного труда со всякого рода домыслами о значении Экстернштайне в германской истории приложил массу усилий, чтобы обратить внимание верхушки "третьего рейха" на это место и на себя самого.
Осмотревший скалы рейхсфюрер СС Генрих Гиммлер (Heinrich Himmler) одобрил их использование в качестве одного из "священных мест" CC и выделил средства для исследований, которые, однако, никаких сенсаций не принесли.
Сегодня к этому памятнику природы, древних эпох и христианской культуры ежедневно приезжают сотни туристов. Говорят, что магическая энергия этого места положительно влияет на развитие романтических отношений.
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