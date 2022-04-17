Экс-глава МИД ФРГ Габриэль раскритиковал посла Украины Мельника

Бывший министр иностранных дел ФРГ Зигмар Габриэль (Sigmar Gabriel) на фоне конфликта вокруг отказа Киева принять президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера (Frank-Walter Steinmeier) выступил в защиту федерального президента и резко раскритиковал посла Украины в ФРГ Андрея Мельника. "Штайнмайер в бытность главой МИД ФРГ вместе с тогдашним канцлером Ангелой Меркель (Angela Merkel) сделали больше всех других в Европе, чтобы поддержать Украину", - написал он в статье для издания Der Spiegel, обнародованной в воскресенье, 17 апреля.

По словам Габриэля, Андрей Мельник, в числе прочего, обвинил Штайнмайера в том, что тот "за многие десятилетия сплел целую паутину контактов с Россией". "Как известно, паутины делаются для поимки и последующего уничтожения добычи. Такое сравнение фактически является инсинуацией, что бывший глава ведомства федерального канцлера и глава МИД содействовал продвижению интересов России в Германии. Это противоречит правде и злонамеренно", - подчеркнул Зигмар Габриэль, добавив, что отказ Киева принять Штайнмайера "беспрецедентен и вызывает раздражение".

Поставки тяжелых вооружений Украине

Одновременно Габриэль выступил в защиту нынешней позиции правительства ФРГ по поводу поставок вооружений Украине. "Выполнять роль лидера в Европе означает и прояснять последствия расширения этой войны. Поэтому правильно, что германское правительство выражает готовность поставлять Украине тяжелые вооружения, то есть танки, лишь по согласованию с США", - пояснил он.

По словам Габриэля, "внешняя политика и дипломатия в долгосрочном плане не могут быть заменены танками и ракетами", к тому же "в поисках ненасильственного урегулирования конфликтов нужно зачастую принимать очень неудобные и непопулярные решения, ставить себя на место другого - не занимать его позицию, а действовать в рамках возможных компромиссов".

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