Экономика еврозоны заметно выросла с начала 2021 года

Экономический рост еврозоны составил во втором квартале 2021 года два процента, превзойдя ожидания многих экспертов. Как сообщает в пятницу, 30 июля, статистическое ведомство Eurostat, сильнее всего с апреля по июнь текущего года вырос ВВП Португалии (4,9%), Австрии (4,3%) и Латвии (3,7%). Между тем наименее существенные показатели роста экономики были зафиксированы в Литве (0,4%) и Чехии (0,6%).

Агентство Reuters отмечает, что опрошенные им эксперты прогнозировали рост экономики еврозоны в 1,5%.

В Германии, ВВП которой существенно замедлил рост в начале года из-за пандемии, прирост во втором квартале 2021 года составил 1,5%, согласно предварительным данным Федерального статистического ведомства в Висбадене.

Уровень инфляции в Германии и еврозоне

Что касается инфляции, то ее уровень в еврозоне за последние 12 месяцев достиг 2,2%. Это максимальный показатель с осени 2018 года. В Германии, по данным Федерального статистического ведомства, потребительские цены в июле текущего года были в среднем на 3,8% выше, чем в том же месяце год назад.

С точки зрения экономистов, в которыми пообщалось агентство Reuters, главной причиной резкого повышения цен в Германии стали действия правительства страны, которое в борьбе с экономическими последствиями пандемии во второй половине 2020 года решило снизить налог на добавленную стоимость, что привело к удешевлению многих товаров и услуг. Теперь это дало обратный эффект, отмечает агентство.

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