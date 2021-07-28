 Потребительские цены в ФРГ в июле резко выросли | Новости из Германии о Германии | DW | 29.07.2021

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Германия

Потребительские цены в ФРГ в июле резко выросли

По данным Федерального статистического ведомства, товары и услуги в ФРГ в июле стоят в среднем на 3,8 процента больше, чем в том же месяце прошлого года. Инфляция еще не достигла пика, считают экономисты.

В немецком магазине

Потребительские цены в Германии в июле показали максимальный рост с 1993 года. Товары и услуги стоят в среднем на 3,8 процента больше, чем в том же месяце прошлого года, сообщило в четверг, 29 июля, Федеральное статистическое ведомство.

Как указывает агентство Reuters, опрошенные им экономисты ожидали рост в 3,3 процента после того, как уровень инфляции в июне составил 2,3 процента. Основной причиной резкого повышения стали действия правительства Германии, которое в борьбе с экономическими последствиями пандемии коронавирусной инфекции во второй половине 2020 года решило снизить налог на добавленную стоимость, что привело к удешевлению многих товаров и услуг. Теперь это дало обратный эффект, отмечает агентство.

Инфляция еще будет расти

"Кроме того, некоторые поставщики услуг, как и ожидалось, использовали открытие после карантинных мер, чтобы при высоком спросе поднять свои цены", - считает главный экономист Berenberg Bank Хольгер Шмидинг (Holger Schmieding). Еще одной движещей силой роста цен остаются энергоресурсы, поскольку нефть и бензин резко подорожали из-за постепенного восстановления мировой экономики после спада, вызванного пандемией.

Эксперты считают, что инфляция еще не достигла своего пика. "В ближайшие месяцы уровень инфляции останется высоким и даже еще несколько увеличится", - считает Шмидинг. При этом председатель бундесбанка Йенс Вайдман (Jens Weidmann) ожидает, что уровень инфляции к концу года подскочит до пяти процентов.

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    Еда как культ

    Германия, где домашние хозяйства тратят в среднем 11,7% своего бюджета на еду и напитки, - в числе лидеров европейского списка. Между первым и последними местами списка - разница более чем в 3 раза. Впрочем, помимо уровня развития экономики, свою роль играют и культурные особенности страны. Там, где к еде относятся как к культу, расходы на продовольствие традиционно выше.

  • Уровень цен в ряде стран Европы

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    Здоровая конкуренция давит на цены

    Скромные расходы немцев на еду объясняются и еще одним фактором. Уровень цен на продовольственные товары в Германии - один из самых низких в ЕС. Он всего лишь на 1,5% выше средней величины по Европейскому Союзу - и намного ниже, чем в отдельных странах Европы. Так ситуация сложилась благодаря настоящей конкуренции в торговле и наличию в ФРГ мощных сетей магазинов-дискаунтеров.

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    Жить нынче дорого

    А вот наибольшую статью расходов у немцев составляют расходы на оплату жилья и коммунальных услуг. На это уходит 35% бюджета! В целом, потребительские расходы одного домашнего хозяйства в ФРГ составляют в среднем 2448 евро в месяц. Расходы по страховкам и проценты по кредитам в эту сумму не входят - как и те суммы, которые жители страны откладывают "на черный день".


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