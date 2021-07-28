Потребительские цены в ФРГ в июле резко выросли

Потребительские цены в Германии в июле показали максимальный рост с 1993 года. Товары и услуги стоят в среднем на 3,8 процента больше, чем в том же месяце прошлого года, сообщило в четверг, 29 июля, Федеральное статистическое ведомство.

Как указывает агентство Reuters, опрошенные им экономисты ожидали рост в 3,3 процента после того, как уровень инфляции в июне составил 2,3 процента. Основной причиной резкого повышения стали действия правительства Германии, которое в борьбе с экономическими последствиями пандемии коронавирусной инфекции во второй половине 2020 года решило снизить налог на добавленную стоимость, что привело к удешевлению многих товаров и услуг. Теперь это дало обратный эффект, отмечает агентство.

Инфляция еще будет расти

"Кроме того, некоторые поставщики услуг, как и ожидалось, использовали открытие после карантинных мер, чтобы при высоком спросе поднять свои цены", - считает главный экономист Berenberg Bank Хольгер Шмидинг (Holger Schmieding). Еще одной движещей силой роста цен остаются энергоресурсы, поскольку нефть и бензин резко подорожали из-за постепенного восстановления мировой экономики после спада, вызванного пандемией.

Эксперты считают, что инфляция еще не достигла своего пика. "В ближайшие месяцы уровень инфляции останется высоким и даже еще несколько увеличится", - считает Шмидинг. При этом председатель бундесбанка Йенс Вайдман (Jens Weidmann) ожидает, что уровень инфляции к концу года подскочит до пяти процентов.

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