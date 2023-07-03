Израиль заявил об антитеррористической операции в Дженине

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ночь на понедельник, 3 июля, заявила о нанесении ударов по террористическим формированиям в городе Дженин на Западном берегу реки Иордан. По заявлению ЦАХАЛ, удар был направлен на здание, где располагался командный центр базирующихся в Дженине военизированных формирований, а также склад оружия и взрывчатки. В заявлении израильских военных в Twitter говорится, что они не станут бездействовать, "пока террористы продолжают причинять вред гражданскому населению, используя лагерь Дженин в качестве укрытия".

В городе Дженин расположен лагерь для беженцев, в котором проживают сотни боевиков различных палестинских военизированных формирований, в том числе радикального исламистского движения ХАМАС и группировки "Исламский джихад", многие из которых вооружены, указывает Reuters.

Задействованы беспилотники

Во время столкновений в ночь на 3 июля Израиль уже во второй раз за менее чем две недели задействовал боевые беспилотные летательные аппараты. Ранее он прибегал к такому виду вооружений в 2006 году, отметило Reuters. По данным агентства, бои в Дженине продолжались несколько часов. По их итогам палестинская сторона сообщила о трех погибших и 27 раненых.

В свою очередь президент Палестинской автономии Махмуд Аббас заявил, что операция израильской армии является "очередным военным преступлением против нашего (палестинского. - Ред.) беспомощного народа".

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